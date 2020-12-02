Тренер «Ференцвароша»: «„Барселона“ сильна и с резервным составом»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Барселоны» в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Барселона» по большому счету выставила резервную команду в Киеве, но они были так же сильны, так что независимо от того, кто играет, конкуренция есть на каждой позиции.

Я очень рад, что в нашем стартовом составе есть три-четыре венгерских игрока, и их выбирают не только потому, что они венгры. Они все доказывают и в сборной. «Ференцварош» и вся Венгрия могут гордиться этим.