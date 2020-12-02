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Тренер «Ференцвароша»: «„Барселона“ сильна и с резервным составом»

02 декабря 2020, 10:51
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Барселоны» в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Барселона» по большому счету выставила резервную команду в Киеве, но они были так же сильны, так что независимо от того, кто играет, конкуренция есть на каждой позиции.

Я очень рад, что в нашем стартовом составе есть три-четыре венгерских игрока, и их выбирают не только потому, что они венгры. Они все доказывают и в сборной. «Ференцварош» и вся Венгрия могут гордиться этим.

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Все комментарии
League1
League1
02 декабря в 14:06
Барса без гномяры всегда играет лучше. Но здесь трудно что-то предсказывать, так как играть будет резерв.
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 11:29
У Барсы в ЛЧ сейчас все в порядке, поэтому могут играть молодые. У Ференцвароша есть шансы взять очки.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 11:01
Барса и третьим составом победит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 10:51
Барса победит даже играя 5!
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