Семак: «Не боюсь ли, что руководство отправит в отставку? Вопрос не ко мне»

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

Для тренера российской команды, которая играет в Лиге чемпионов, это сложнейший год. Со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Моё дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Что я и делаю.