Семак: «Не боюсь ли, что руководство отправит в отставку? Вопрос не ко мне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.
Для тренера российской команды, которая играет в Лиге чемпионов, это сложнейший год. Со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.
Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Моё дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Что я и делаю.
Задача у нас одна — выиграть чемпионат и каждый год быть в Лиге чемпионов. И надо строить сильную команду, которая может играть в ЛЧ. В этом сезоне было сложно. В будущем, думаю, будет легче.
Самим то не надоело...просто "быть"...))
Скоро при жеребьёвке все передерутся...за то чтоб попасть с Зенитом в одну группу....
Как никак гарантированные 4-6 очков для каждого из соперников....а в премиальных это немалые деньги....
Не хочешь - не мучай ни себя и ни других....
Не умеешь - подвинься...
Самим то не надоело...просто "быть"...))
Скоро при жеребьёвке все передерутся...за то чтоб попасть с Зенитом в одну группу....
Как никак гарантированные 4-6 очков для каждого из соперников....а в премиальных это немалые деньги....
Не хочешь - не мучай ни себя и ни других....
Не умеешь - подвинься...
В отставку надо отправлять всё руководство Питерского клуба, ещё лучше руководство РФС и РПЛ!((((
В отставку надо отправлять всё руководство Питерского клуба, ещё лучше руководство РФС и РПЛ!((((
Измученный вид, потухший взор.
И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
С 4м местом Вас, Семак С.Б.)
Измученный вид, потухший взор.
И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
С 4м местом Вас, Семак С.Б.)
Сутормин за 50000 рублей, тогда надо было их Вообще отстранить от футбола
Сутормин за 50000 рублей, тогда надо было их Вообще отстранить от футбола
а в начале сезона чего говорили ?!
а в начале сезона чего говорили ?!