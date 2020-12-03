ГлавнаяНовости

Семак: «Не боюсь ли, что руководство отправит в отставку? Вопрос не ко мне»

03 декабря 2020, 02:57
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

Для тренера российской команды, которая играет в Лиге чемпионов, это сложнейший год. Со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Моё дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Что я и делаю.

Задача у нас одна — выиграть чемпионат и каждый год быть в Лиге чемпионов. И надо строить сильную команду, которая может играть в ЛЧ. В этом сезоне было сложно. В будущем, думаю, будет легче.

Все новости
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»
Вчера, 21:32 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Добряк
Добряк
03 декабря в 13:40, ред.
    LAISMEN
    LAISMEN
    03 декабря в 13:27, ред.
    Если ты тренер смотри шире на игроков у которых нет игры и сильней спад в игре Дзюба , Кузяев, Оздоев......Они и в сборной не охти как играли зачем их тогда в основу ставить
    LAISMEN
    LAISMEN
    03 декабря в 13:23
    Сам наверняка не уйдет а перспективу на следующий год руководству подбросил........
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    03 декабря в 12:46, ред.
    Дайте Семаку поработать! В будущем, думает, будет легче.
    viv
    viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    03 декабря в 12:33
    При жеребьевке все клубы мечтают что бы им достался "гегемон")))))))
    djo11
    djo11
    03 декабря в 11:17
    совсем что ли семак дурак! это говорит вопрос не ко мне) а к кому этот вопрос тогда! нужно просто ответить было либо да боюсь или нет не боюсь! как зае-али наши тренеры при интервью! что черчесов,теперь семак, вроде простые вопросы им задают! ответьте либо да переживаю что могут уволить или нет не переживаю и мне пофиг! что сложного то
    anfield1984
    anfield1984
    03 декабря в 09:26
      barca200885
      barca200885
      03 декабря в 09:03
      Вот и я считаю, с чего это вдруг решили, что Зенит прям обязан был из группы ЛЧ выходить? Кто сейчас в Зените из игроков серьезного уровня по европейским меркам? Есть игроки уровня Халка, Витселя, Домингеса, Тимощука, Кришито? Есть, но лишь на уровне заменителей более низкого качества. В основе в центре поля играет товарищ, который, к слову, играя за национальную сборную, причем не с самым сильным соперником, не глядя через себя пас нападающему соперника отдает, подставляя центрального защитника на фол и оставляя команду в меньшинстве (имею в виду Оздоева с Турцией). Вот это я понимаю, вот это уровень!!! А в целом, конечно, для большинства адекватно оценивающих реальность, ничего удивительного в результатах российских клубов в еврокубках нет, т.к. уровень хорошо известен. А то, что льют в уши всякие там матчи тв с черданцевыми, арустамянами и т.д., ну, пусть льют, они за это денежки получают.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 декабря в 08:55, ред.
      "..и каждый год быть в Лиге чемпионов."....)))
      Самим то не надоело...просто "быть"...))

      Скоро при жеребьёвке все передерутся...за то чтоб попасть с Зенитом в одну группу....
      Как никак гарантированные 4-6 очков для каждого из соперников....а в премиальных это немалые деньги....

      Не хочешь - не мучай ни себя и ни других....
      Не умеешь - подвинься...
      stanichnik
      stanichnik
      03 декабря в 08:46
      Что все набросились на Сергея Богдановича?!
      В отставку надо отправлять всё руководство Питерского клуба, ещё лучше руководство РФС и РПЛ!((((
      Дддддддд Дддддддд
      Дддддддд Дддддддд
      03 декабря в 08:30
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        03 декабря в 08:22
        С такими игроками надо, хотя бы, в ЛЕ выходить! А то после жеребьёвки Зенит в плейофф ЛЧ отправили))). Да Вас тут не стояло, Сергей Богданович! Или теперь новое веяние в тренерской работе - "разучивать" людей играть в футбол? Одного взгляда вчера на Кузяева хватило, что бы понять: " Как им это всё не надо."
        Измученный вид, потухший взор.
        И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
        С 4м местом Вас, Семак С.Б.)
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        03 декабря в 07:50
        Задача выходить в плей-офф Лиги Чемпионов сменилась размытой "быть в Лиге Чемпионов". В этом году "Зенит" туда просто ПОПАЛ. Реально попал. Задача "строить сильную команду, которая может играть в ЛЧ" провалена. Или еще лет пять надо? Извините, Сергей Богданович, но на отставку вы точно наиграли.
        yasukuni
        yasukuni
        03 декабря в 07:47
        Правильно мыслит семачишка. Только батюшка-барин имеет право уволить лакея. Это что же начнется, если лакеи вздумают самовольно разбегаться?! Прямо революция какая-то.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        03 декабря в 07:30
        В следующем будет ещё веселее
        n272nm
        n272nm
        03 декабря в 07:19
        Сергей Богданович, пора в отставку, пора. Я с самого начала писал, что Семак не тренер уровня Зенита. Состав команды таков, что в чемпионате Зенит и без тренера должен штамповать чемпионства, а в еврокубках нужна рука опытного тренера, коим Семак, при всем к нему уважении, не является. Да, Сергей Богданович прав, что у Зенита проблемы с составом, но это не является оправданием, по той простой причине, что даже в этом случае, Зенит обязан обыгрывать Брюгге. Собственно, нынешнюю ДЧ Зенит проиграл в самом первом матче группового этапа, пропустив на последних секундах от Брюгге дома, усложнив себе задачу по выходу из группы. Даже учитывая потери основного состава, Зенит был обязан обыгрывать Брюгге и выходить, как минимум, в ЛЕ. Однако, имеем что имеем. Исходя из этого, я буду сильно удивлен, если Семака не уволят. Для чемпионата, повторю, уровня Семака хватает, в еврокубках Сергей Богданович - пустое место. Спасибо ему за все и до свидания.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        03 декабря в 06:58, ред.
        То есть кто-то другой за тебя должен бояться?
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        03 декабря в 06:57
        Что Черчесов,что Семак-вопрос не ко мне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что в сборной России выходят в основном игроки Зенита!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Совпадение?!!!!!!!!Не думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!Короче - теперь ясно,кто управляет Черчесовым!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))У меня всё-это финиш господа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Аксинья
        Аксинья
        03 декабря в 06:56
        Дайте Сироже поработать - он еще не исчерпал свою гениальную стратегию))
        Pivria
        Pivria
        03 декабря в 06:07
        В лиге чемпионав нету команди которые должны Зениту по 6 очков, команда отстой. По делу они занимают последнее место. В чемпионате России судья помогает и так становятся чемпионами. 🤮🤮🤮
        Сутормин за 50000 рублей, тогда надо было их Вообще отстранить от футбола
        112910415
        112910415
        03 декабря в 05:48
        быть в Лиге чемпионов ...скромная, но абстрактная задача !
        а в начале сезона чего говорили ?!
        mihaluch
        mihaluch
        03 декабря в 05:08
        Ясно даёт понять что в Л Ч никаких задач не ставилось её просто слили.
        Doping87
        Doping87
        03 декабря в 04:45
        Будь мужиком, уйди сам.
        Delight
        Delight
        03 декабря в 04:19
        Ну, может чемпионство очередное купят, чтобы позориться в ЛЧ. И так по кругу.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        03 декабря в 03:20
        Все опять строить новую команду??? Ну все , эдак газ с золотом скоро по цене поравняется.
        youtomee
        youtomee
        03 декабря в 03:16
        "выиграть чемпионат и каждый год быть в Лиге чемпионов." - то что они устроили, это даже словом "быть" не назовешь
        d_fincher
        d_fincher
        03 декабря в 03:14
        Дайте поработать человеку. Может, благодаря Зениту в ЛЧ появится пятое последнее место.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        03 декабря в 02:59
        С Семаком надо чтото решать!
        КЭТиК
        КЭТиК
        03 декабря в 02:58
        Сам должен попросить отставку.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100