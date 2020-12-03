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Смольников: «„Краснодару“ было некуда отступать»

03 декабря 2020, 01:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Последние два месяца были тяжёлыми, мы отдали все силы. Нам некуда было отступать. Важно, что мы вышли из этой ситуации с высоко поднятой головой. Мы вместе влезли в эту ситуацию и без всяких вопросов были готовы отдать всё, чтобы из неё выбраться.

Повреждение? Чувствую себя хорошо, проблем нет. Каждые 3 дня играть не тяжело.

Какой опыт удалось передать одноклубникам? Просто старался подбодрить перед игрой разговорами и помочь ребятам. На поле просто чуть-чуть добавлял энергии, чтобы ребята сражались друг за друга. У нас опытные игроки в команде, которые провели много матчей на международной арене. У нас не было проблем в этом плане.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 01:55
Смольников косячил,а так молодцы,теперь посмотрим как сыграет ЦСКА!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 01:38
Молодцы, хоть вы порадовали.
alexgurzan
alexgurzan ответ мангo (раскрыть)
03 декабря в 01:33
О проблемах уже знаем, постараемся решить в кратчайшие сроки.
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