Смольников: «„Краснодару“ было некуда отступать»

Защитник «Краснодара» прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Последние два месяца были тяжёлыми, мы отдали все силы. Нам некуда было отступать. Важно, что мы вышли из этой ситуации с высоко поднятой головой. Мы вместе влезли в эту ситуацию и без всяких вопросов были готовы отдать всё, чтобы из неё выбраться.

Повреждение? Чувствую себя хорошо, проблем нет. Каждые 3 дня играть не тяжело.

Какой опыт удалось передать одноклубникам? Просто старался подбодрить перед игрой разговорами и помочь ребятам. На поле просто чуть-чуть добавлял энергии, чтобы ребята сражались друг за друга. У нас опытные игроки в команде, которые провели много матчей на международной арене. У нас не было проблем в этом плане.