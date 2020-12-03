Прохин: «В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Здесь больше устаёшь»

Защитник «Зенита» Данила Прохин прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ничего не чувствую. Только расстройство, и всё. Не знаю, все было хорошо до пенальти, но какая-то простая ошибка. Будем разбирать.
Как тяжело было после стольких перелётов? Это Лига чемпионов, тут совсем другие скорости. Я думаю, здесь больше устаёшь, за каждую ошибку могут наказать.
А вывод в целом верный - в Лиге Чемпионов скорости выше, ошибки наказываются чаще, и в целом требования к качеству игры на более чем один порядок выше, чем в РПЛ. Так это в немалой степени является следствие стагнации-деградации РПЛ.
А вывод в целом верный - в Лиге Чемпионов скорости выше, ошибки наказываются чаще, и в целом требования к качеству игры на более чем один порядок выше, чем в РПЛ. Так это в немалой степени является следствие стагнации-деградации РПЛ.