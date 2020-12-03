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Прохин: «В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Здесь больше устаёшь»

03 декабря 2020, 01:55
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Данила Прохин прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ничего не чувствую. Только расстройство, и всё. Не знаю, все было хорошо до пенальти, но какая-то простая ошибка. Будем разбирать.

Как тяжело было после стольких перелётов? Это Лига чемпионов, тут совсем другие скорости. Я думаю, здесь больше устаёшь, за каждую ошибку могут наказать.

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Все комментарии
galem72
galem72
03 декабря в 11:16
Бедненькие! Хорошо хоть до конца матча все добрались. А то так бы на бельгийской траве и остались лежать. ))
ekliziast
ekliziast
03 декабря в 10:59
Вместо того , чтобы выкладываться на тренировках , вы на видео 74те и совокупляетесь, а после обижаетесь скорости другие.
Заполярный
Заполярный
03 декабря в 02:42
Устают от перелетов, такое чувство, что вы самолет толкаете, а не летите на нем.
David Young
David Young
03 декабря в 01:58
Далеко не всё было хорошо до пенальти, Данила, например уже было голевое преимущество Брюгге, и более уверенная игра бельгийского клуба.

А вывод в целом верный - в Лиге Чемпионов скорости выше, ошибки наказываются чаще, и в целом требования к качеству игры на более чем один порядок выше, чем в РПЛ. Так это в немалой степени является следствие стагнации-деградации РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 01:56
Тренероваться надо,чтоб не уставать!
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