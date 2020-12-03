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Мусаев: «3-е место было задачей минимум. Мы рады, что будем играть в ЛЕ»

03 декабря 2020, 01:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме мы имели хорошие подходы, во втором моментов было меньше, но мы смогли забить. В конце мы были достаточно дисциплинированы. Это позволило довести дело до победы. Когда в концовке было тяжело, важна была поддержка стадиона. Мы не смогли заполнить его полностью, но трибуны помогали так, как будто бы арена была полной.

Разговаривал ли в перерыве с Бергом о нереализованных моментах? Я разговаривал со всей командой. Берг такой игрок, который может забить гол в любую минуту матча. Он участвовал не только в атаке, но и много сил тратил на оборону.

Что касается критики, это часть моей профессии. Я практически ничего не читал и не смотрел. Я не делаю это ни когда мы выигрываем, ни когда мы проигрываем. Надо подходить к игре с холодной головой. Не отвлекаться на посторонние факторы. Я знаю причину сложного периода в команде. Травмы, болезни, физическое состояние в период, когда все сидели на самоизоляции. На каждой позиции у нас не хватает по два футболиста. Мы немножко опоздали с трансферами. В такие периоды важно заниматься собой, а не отвлекаться на разные вещи.

Третье место в группе — это задача минимум, которую удалось выполнить. «Севилья» — одна из лучших команд Европы. «Челси» — топ уровень. Конечно, мы могли побороться в каждом из матчей, у нас были шансы. Но мы этого не сделали. Это был бы огромный успех, если бы мы вышли в Лигу чемпионов весной. Поэтому мы рады, что продолжим играть в Лиге Европы.

У Газинского заклинило спину, он с трудом передвигается. Мы проведём обследование и всё узнаем.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
03 декабря в 13:06
Как бы не было, можно поздравить
galem72
galem72
03 декабря в 11:03
ахаха

На рандоме выползли в ЛЕ и тут же сразу бравировать про какую-то задачу минимум.
Valeriy-48
Valeriy-48
03 декабря в 08:39
И тут Остапа понесло...
Juve14
Juve14
03 декабря в 08:15
Если сравнивать вчерашнюю игру Краснодара и Зенита это просто земля и небо, как здорово бегали и боролись быки, и как трудно ходили и стояли вертя свои безтолковки бомжи
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 06:16
Столь важной победой быков можно похвалить и поздравить.
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 03:00
Хоть кого-то зимой в Европе увидим
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
03 декабря в 01:23
а получилась задача максимум
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 01:20
Молодцы,не подвели своих болел!
Юрниекс1
Юрниекс1
03 декабря в 01:20
За вас не стыдно.По сравнению со всеми остальными клоунами...вы- молодцы.
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 01:20
3-е место в группе- это максимум для всех наших клубов.
Но Краснодар единственные кто справился с этим, молодцы! Хоть кто-то в евровесну попал)
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