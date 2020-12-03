Мусаев: «3-е место было задачей минимум. Мы рады, что будем играть в ЛЕ»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу своей команды над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме мы имели хорошие подходы, во втором моментов было меньше, но мы смогли забить. В конце мы были достаточно дисциплинированы. Это позволило довести дело до победы. Когда в концовке было тяжело, важна была поддержка стадиона. Мы не смогли заполнить его полностью, но трибуны помогали так, как будто бы арена была полной.

Разговаривал ли в перерыве с Бергом о нереализованных моментах? Я разговаривал со всей командой. Берг такой игрок, который может забить гол в любую минуту матча. Он участвовал не только в атаке, но и много сил тратил на оборону.

Что касается критики, это часть моей профессии. Я практически ничего не читал и не смотрел. Я не делаю это ни когда мы выигрываем, ни когда мы проигрываем. Надо подходить к игре с холодной головой. Не отвлекаться на посторонние факторы. Я знаю причину сложного периода в команде. Травмы, болезни, физическое состояние в период, когда все сидели на самоизоляции. На каждой позиции у нас не хватает по два футболиста. Мы немножко опоздали с трансферами. В такие периоды важно заниматься собой, а не отвлекаться на разные вещи.

Третье место в группе — это задача минимум, которую удалось выполнить. «Севилья» — одна из лучших команд Европы. «Челси» — топ уровень. Конечно, мы могли побороться в каждом из матчей, у нас были шансы. Но мы этого не сделали. Это был бы огромный успех, если бы мы вышли в Лигу чемпионов весной. Поэтому мы рады, что продолжим играть в Лиге Европы.

У Газинского заклинило спину, он с трудом передвигается. Мы проведём обследование и всё узнаем.