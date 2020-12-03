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Андрей Мостовой: «Какой сделали вывод? Можно играть со всеми»

03 декабря 2020, 02:06
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очень обидное и неудачное поражение. Надо было больше атаковать, бежать в атаку, за спину, были зоны, такая задача была у меня.

Безусловно, «Брюгге» не сильно изменился после матча в Питере, все уже знали эту команду. Мы неплохо начали второй тайм, но непонятный пенальти сильно переломил ход встречи.

Какой вывод сделали? Можно со всеми играть, ничего страшного в этом нет, нечего бояться, всё в наших силах. Неудача сложилась в Лиге чемпионов, но ничего серьёзного и сверхъестественного нет.

Одни выезды сейчас, очень тяжело в психологическом и физическом плане. Но все в равных условиях, поэтому жаловаться не стоит.

В РПЛ настраиваемся на все 9 очков, хотим сохранить 1-е место. Восстановимся, и всё будет хорошо.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 декабря в 11:44
Может он думал, что играть нельзя? Типо надо выходить на поле и просто стоять)
а после матча к нему подошли и спросили, а чё ты не играл то? И он такой "а что можно было??"
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
03 декабря в 08:13
Фразу из заголовка я бы дополнил "один х все прое..."
Juve14
Juve14
03 декабря в 08:05
Можно играть со всеми? Это говорит чел который всем проиграл) Вы то как раз не можете ни с кем играть, раздатчики очков и тренировачные груши для битья
David Young
David Young
03 декабря в 02:09
"но ничего серьёзного и сверхъестественного нет." - всего лишь откровенно провалились и форменного опозорились, а остальном - да, ничего серьёзного и свверхъестественного.

Маловато правильные вывода от Зенита в целом, и от отдельных напрямую причастных в частности.
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