Андрей Мостовой: «Какой сделали вывод? Можно играть со всеми»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Очень обидное и неудачное поражение. Надо было больше атаковать, бежать в атаку, за спину, были зоны, такая задача была у меня.
Безусловно, «Брюгге» не сильно изменился после матча в Питере, все уже знали эту команду. Мы неплохо начали второй тайм, но непонятный пенальти сильно переломил ход встречи.
Какой вывод сделали? Можно со всеми играть, ничего страшного в этом нет, нечего бояться, всё в наших силах. Неудача сложилась в Лиге чемпионов, но ничего серьёзного и сверхъестественного нет.
Одни выезды сейчас, очень тяжело в психологическом и физическом плане. Но все в равных условиях, поэтому жаловаться не стоит.
В РПЛ настраиваемся на все 9 очков, хотим сохранить 1-е место. Восстановимся, и всё будет хорошо.
а после матча к нему подошли и спросили, а чё ты не играл то? И он такой "а что можно было??"
а после матча к нему подошли и спросили, а чё ты не играл то? И он такой "а что можно было??"
Маловато правильные вывода от Зенита в целом, и от отдельных напрямую причастных в частности.
Маловато правильные вывода от Зенита в целом, и от отдельных напрямую причастных в частности.