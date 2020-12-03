Семак: «Глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в ЛЧ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что добиться положительного результата в турнире петербургской команде помешали кадровые проблемы.
Если в первых матчах мы играли в составе, приближённом к боевому, то потом у нас появились проблемы, потому что глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов. Нам нужно быть всегда в форме, в нашем боевом составе, тогда мы можем играть. Но это отличная возможность для наших молодых игроков получать опыт и прогрессировать.
1) вариант 1 (в переводе) - на Википедии вбиваете "Богатейшие футбольные клубы мира" дальше читаете данные международной организации "Deloitte Football Money League", но на вики очень кратко.
2) вариант 2 - в гугле вбиваете название самой организации "Deloitte Football Money League", и на их сайте в свободном доступе, на международном английском языке, качаете ежегодные отчёты в формате pdf
Это по вашему журнал "Крестьянка"?? Товарищ ниже просто не разобрался в понятиях и привёл данные трансфермаркт по составам, а не бюджетам - но если же вас не устраивают мои источники, просто предоставьте другой источник по бюджетам (даже на соккере были данные о бюджете в 1,6+ млрд рублей в год у Зенита).
Лацио ежегодно (как и все клубы серии А - находится в один клик в гугле либо здесь на соккере) предоставляет данные по расходам на з.п. в год. В сезоне 19/20 римляне потратили 72 миллиона евро, больше всех получают Иммобиле 2,5 млн/год и Милинкович-Савич 2,5 млн. Добавьте к этому трансферный бюджет в 21,5 лимона, расходы на стадион, персонал и переезды и получите те же самые цифры что получил и Deloitte =) Это тоже не подходящий источник??
Теперь мой вам вопрос - какой бюджет нужен Зениту для сопоставимого с Лацио состава и для того что Семаку (либо его будущему сменщику) хватило игроков для обоймы?? Или всё же проблема в том КТО И КАК тратит деньги на игроков??
1) вариант 1 (в переводе) - на Википедии вбиваете "Богатейшие футбольные клубы мира" дальше читаете данные международной организации "Deloitte Football Money League", но на вики очень кратко.
2) вариант 2 - в гугле вбиваете название самой организации "Deloitte Football Money League", и на их сайте в свободном доступе, на международном английском языке, качаете ежегодные отчёты в формате pdf
Это по вашему журнал "Крестьянка"?? Товарищ ниже просто не разобрался в понятиях и привёл данные трансфермаркт по составам, а не бюджетам - но если же вас не устраивают мои источники, просто предоставьте другой источник по бюджетам (даже на соккере были данные о бюджете в 1,6+ млрд рублей в год у Зенита).
Лацио ежегодно (как и все клубы серии А - находится в один клик в гугле либо здесь на соккере) предоставляет данные по расходам на з.п. в год. В сезоне 19/20 римляне потратили 72 миллиона евро, больше всех получают Иммобиле 2,5 млн/год и Милинкович-Савич 2,5 млн. Добавьте к этому трансферный бюджет в 21,5 лимона, расходы на стадион, персонал и переезды и получите те же самые цифры что получил и Deloitte =) Это тоже не подходящий источник??
Теперь мой вам вопрос - какой бюджет нужен Зениту для сопоставимого с Лацио состава и для того что Семаку (либо его будущему сменщику) хватило игроков для обоймы?? Или всё же проблема в том КТО И КАК тратит деньги на игроков??
Теперь по вашим данным, эти данные трансфермаркт - это лучшее доказательство неэффективности менеджмента питерцев (они там не одни такие, не подумайте), тратя в два с лишним раза больше, иметь лишь на 18% более дорогой состав чем у Брюгге (кто из них тратит эффективно?), тратить почти в два раза больше чем Лацио, а иметь состав в два раза ДЕШЕВЛЕ?? Скажите пожалуйста, сколько должен тратить Зенит (даже на соккере была статья что тратят 1,6+ млрд рублей уже сейчас) - чтобы получить состав сопоставимый по цене с Лацио и чтобы Семаку хватало глубины состава?? =)))
Теперь по вашим данным, эти данные трансфермаркт - это лучшее доказательство неэффективности менеджмента питерцев (они там не одни такие, не подумайте), тратя в два с лишним раза больше, иметь лишь на 18% более дорогой состав чем у Брюгге (кто из них тратит эффективно?), тратить почти в два раза больше чем Лацио, а иметь состав в два раза ДЕШЕВЛЕ?? Скажите пожалуйста, сколько должен тратить Зенит (даже на соккере была статья что тратят 1,6+ млрд рублей уже сейчас) - чтобы получить состав сопоставимый по цене с Лацио и чтобы Семаку хватало глубины состава?? =)))
И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
Все видят с какой самоотдачей играет Локо против Атлетико (!!!)....
И все видят как Зенит "вышел прогуляться" против Брюгге (!!!)...параллельно получив 5 мячей за пару матчей....
Дело не в "глубине состава"......
А в соответствии....некоторых "профессионалов" занимаемым должностям и амбициям...
Все видят с какой самоотдачей играет Локо против Атлетико (!!!)....
И все видят как Зенит "вышел прогуляться" против Брюгге (!!!)...параллельно получив 5 мячей за пару матчей....
Дело не в "глубине состава"......
А в соответствии....некоторых "профессионалов" занимаемым должностям и амбициям...
и сколько государственных ( т.е. народных) денег надо еще влить в БОЛОТО ,
что бы глубина вашего состава позволила бы набрать в 5 играх хотя бы на
1ОЧКО (надеюсь это на порно звезды вашего клуба) а 2 ОЧКА хотя бы
и сколько государственных ( т.е. народных) денег надо еще влить в БОЛОТО ,
что бы глубина вашего состава позволила бы набрать в 5 играх хотя бы на
1ОЧКО (надеюсь это на порно звезды вашего клуба) а 2 ОЧКА хотя бы
При этом Зенит я не оправдываю, игры нет абсолютно (причём и в РПЛ тоже).
Семаку пора на покой, команду он просто не тянет...
При этом Зенит я не оправдываю, игры нет абсолютно (причём и в РПЛ тоже).
Семаку пора на покой, команду он просто не тянет...
1. Дортмунд - 330-340 млн. € в год
2. Зенит 190-200 млн. €
3. Лацио - 105-115 млн. €
4. Брюгге - 85-90 млн. € (за цифры спасибо Deloitte)
Такое выступление можно назвать только словом ПОЗОР. =((
Для сравнения, бюджет Шахтёра 85 лимонов/год, Гладбах 90 лимонов, Зальцбург 55 лимонов, Севилья 135-140... Одни разумно тратят деньги, у других "не хватает глубины состава". Выводы друзья, как говорится, делайте сами... =(((
1. Дортмунд - 330-340 млн. € в год
2. Зенит 190-200 млн. €
3. Лацио - 105-115 млн. €
4. Брюгге - 85-90 млн. € (за цифры спасибо Deloitte)
Такое выступление можно назвать только словом ПОЗОР. =((
Для сравнения, бюджет Шахтёра 85 лимонов/год, Гладбах 90 лимонов, Зальцбург 55 лимонов, Севилья 135-140... Одни разумно тратят деньги, у других "не хватает глубины состава". Выводы друзья, как говорится, делайте сами... =(((