Семак: «Глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в ЛЧ»

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что добиться положительного результата в турнире петербургской команде помешали кадровые проблемы.

Если в первых матчах мы играли в составе, приближённом к боевому, то потом у нас появились проблемы, потому что глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов. Нам нужно быть всегда в форме, в нашем боевом составе, тогда мы можем играть. Но это отличная возможность для наших молодых игроков получать опыт и прогрессировать.