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Семак: «Глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в ЛЧ»

03 декабря 2020, 02:17
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что добиться положительного результата в турнире петербургской команде помешали кадровые проблемы.

Если в первых матчах мы играли в составе, приближённом к боевому, то потом у нас появились проблемы, потому что глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов. Нам нужно быть всегда в форме, в нашем боевом составе, тогда мы можем играть. Но это отличная возможность для наших молодых игроков получать опыт и прогрессировать.

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 16:45
Уважаемый, я же вам уже приводил единожды эти данные, но лично для вас ещё раз:
1) вариант 1 (в переводе) - на Википедии вбиваете "Богатейшие футбольные клубы мира" дальше читаете данные международной организации "Deloitte Football Money League", но на вики очень кратко.
2) вариант 2 - в гугле вбиваете название самой организации "Deloitte Football Money League", и на их сайте в свободном доступе, на международном английском языке, качаете ежегодные отчёты в формате pdf
Это по вашему журнал "Крестьянка"?? Товарищ ниже просто не разобрался в понятиях и привёл данные трансфермаркт по составам, а не бюджетам - но если же вас не устраивают мои источники, просто предоставьте другой источник по бюджетам (даже на соккере были данные о бюджете в 1,6+ млрд рублей в год у Зенита).
Лацио ежегодно (как и все клубы серии А - находится в один клик в гугле либо здесь на соккере) предоставляет данные по расходам на з.п. в год. В сезоне 19/20 римляне потратили 72 миллиона евро, больше всех получают Иммобиле 2,5 млн/год и Милинкович-Савич 2,5 млн. Добавьте к этому трансферный бюджет в 21,5 лимона, расходы на стадион, персонал и переезды и получите те же самые цифры что получил и Deloitte =) Это тоже не подходящий источник??
Теперь мой вам вопрос - какой бюджет нужен Зениту для сопоставимого с Лацио состава и для того что Семаку (либо его будущему сменщику) хватило игроков для обоймы?? Или всё же проблема в том КТО И КАК тратит деньги на игроков??
shlifen
shlifen ответ Doping87 (раскрыть)
03 декабря в 16:17
А я указал откуда цифры "за цифры спасибо Deloitte" - это что как не указание источника?? Отчёт по бюджетам ежегодно составляется организацией Deloitte Football Money League - в гугле можно просто по этому названию найти их сайт, на котором спокойно скачать все отчёты в формате pdf на английском доступны свободно (приятного чтения).
Теперь по вашим данным, эти данные трансфермаркт - это лучшее доказательство неэффективности менеджмента питерцев (они там не одни такие, не подумайте), тратя в два с лишним раза больше, иметь лишь на 18% более дорогой состав чем у Брюгге (кто из них тратит эффективно?), тратить почти в два раза больше чем Лацио, а иметь состав в два раза ДЕШЕВЛЕ?? Скажите пожалуйста, сколько должен тратить Зенит (даже на соккере была статья что тратят 1,6+ млрд рублей уже сейчас) - чтобы получить состав сопоставимый по цене с Лацио и чтобы Семаку хватало глубины состава?? =)))
ekliziast
ekliziast
03 декабря в 14:28
Не увольняйте Серёженьку , он радость людям приносит. Вся Россия поёт и пляшет.
Adolf33
Adolf33 ответ andromend (раскрыть)
03 декабря в 13:42
Увольнять не надо! Будем наслаждаться "чемпионской" игрой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 декабря в 12:42, ред.
Глубина вашего состава не позволяет конкурировать с командами в ЛЧ? А как же фарм клуб Сочи? Там играют если не ошибаюсь 8 человек из Зенита. Зачем тогда их отдавали, если знали что надо будет играть в ЛЧ.
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 12:37
Можно констатировать как медицинский факт - Зенит залег на дно. И не пошевелился.
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 12:34
Измученный вид, потухший взор.
И мысль одна: "Позор, позор,позор"...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
03 декабря в 12:04
А,о какой глубине говорит главный тренер?По игре это даже не Байкал,не Арал...это болото.Кого ещё надо купить,Неймара,Месси,Гризмана,чтобы выглядеть в ЛЧ достойно? А,как же другие,менее титулованные и высокооплачиваемые клубы?
galem72
galem72
03 декабря в 11:18
Ну теперь с гаспрома не выманишь столько бабок. Он сам там еле-еле дышит. Так что подобрал бы слёзы и пошёл дальше "тренировать". Главное, все довольны результатом, и менять ничего не нужно. ))
55psb66
55psb66
03 декабря в 11:16
нужно признать что российский футбол не способен конкурировать в ЛЧ с великой Европой
andromend
andromend
03 декабря в 11:10
Серега! Ты,что за идиотов всех держишь?! Ты вообще о чем говоришь. 1(!) удар в створ за всю игру и у себя 3 в лузу.Это как понять. Ростовские пацаны против Сочи,которые играли и то переспективнее смотрелись бы . Только за эти тупые отмазы тебя уволить надо.
RomzesRZN
RomzesRZN
03 декабря в 10:26
Срочно надо выписать бесполезных угольков аля Вендел и Мальком для укрепления скамейки. Воспитанников в Питере нет ведь своих!
mer_MMY
mer_MMY ответ Doping87 (раскрыть)
03 декабря в 10:21
Совершенно разные вещи стоимость состава и трата на трансферы и бюджет. То что у условного брюге стоит столько состав заслуга их селекционной работы которые вырастили игроков а взяли их в свое время за скромные суммы. А у зенита наоборот берут игроков по 40 лямов, каждое межсезонье хренова туча на трансферы уходит, а потом они тут деградируют и падают конечно в цене. Поэтому брать малкома барриоса ловрена итд и потом всаживать в лиге чемпионов всем кому только можно это результат бездарнейшей работы клуба
ekliziast
ekliziast ответ Doping87 (раскрыть)
03 декабря в 09:05
Если брать по 40тыс . руб. за игрока , то может и менее 180мл. евро быть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 09:05
Какая глубина состава ???...)))
Все видят с какой самоотдачей играет Локо против Атлетико (!!!)....
И все видят как Зенит "вышел прогуляться" против Брюгге (!!!)...параллельно получив 5 мячей за пару матчей....

Дело не в "глубине состава"......
А в соответствии....некоторых "профессионалов" занимаемым должностям и амбициям...
ekliziast
ekliziast
03 декабря в 09:02
Глубина твоего разума , не позволяет тебе быть главным тренером.
stavr74
stavr74
03 декабря в 08:45
можно подумать , что в первых матчах вы играли на победу )))))))
и сколько государственных ( т.е. народных) денег надо еще влить в БОЛОТО ,
что бы глубина вашего состава позволила бы набрать в 5 играх хотя бы на
1ОЧКО (надеюсь это на порно звезды вашего клуба) а 2 ОЧКА хотя бы
nubom
nubom
03 декабря в 07:58
Глубина состава настолько мелкая, что любой мальчишечка из Брюгге проходил к воротам не подворачивая штанишек...
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ Doping87 (раскрыть)
03 декабря в 07:52
Стоймость игроков и бюджет клуба немного разные понятия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Doping87 (раскрыть)
03 декабря в 07:06
Тоже хотел об этом сказать. Нашёл челс где-то удобные цифры и доволен. Он бы ещё на журнал Крестьянка сослался.
При этом Зенит я не оправдываю, игры нет абсолютно (причём и в РПЛ тоже).
Семаку пора на покой, команду он просто не тянет...
112910415
112910415
03 декабря в 06:46
всё дело в бедности, похоже
Мы не рабы
Мы не рабы
03 декабря в 06:42
Еще миллиард просит.
Doping87
Doping87 ответ shlifen (раскрыть)
03 декабря в 05:00
Ты откуда эти цифры взял? Стоимость игроков Зенит 180 млн€, Брюгге 144, Лацио 364, Дортмунд 614.
112910415
112910415
03 декабря в 04:57
это мастерство
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 04:50
Скупили всю страну, а игроков нет!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
03 декабря в 03:17
Опорная зона -"мягкая трава",посмотрите как забивали голы,такое ощущение,что либо наши парни полные нули...или плюнули на все...вот и показатель нашего лимита или политики РФС
shlifen
shlifen
03 декабря в 03:14, ред.
Получается что у Брюгге с бюджетом 85-90 лимонов в год, и с НУЛЁМ потраченным на трансферы летом - глубины состава хватает. А вот у Зенита, с бюджетом 190-200 лимонов в год и 28 лимонами евро потраченными на трансферы только прошедшим летом - глубины состава нет... У питерцев травмы и корона? Но ведь и у Брюгге травмы и корона... Воистину, не понять нам Сергея Семака - последнее место в группе, где Зенит (с большим отрывом) второй по бюджету:
1. Дортмунд - 330-340 млн. € в год
2. Зенит 190-200 млн. €
3. Лацио - 105-115 млн. €
4. Брюгге - 85-90 млн. € (за цифры спасибо Deloitte)
Такое выступление можно назвать только словом ПОЗОР. =((
Для сравнения, бюджет Шахтёра 85 лимонов/год, Гладбах 90 лимонов, Зальцбург 55 лимонов, Севилья 135-140... Одни разумно тратят деньги, у других "не хватает глубины состава". Выводы друзья, как говорится, делайте сами... =(((
Оновтун
Оновтун
03 декабря в 02:23
Глубина Семака - скупка риса и прокат свадебных лимузинов
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 02:19
Зато высота ваших зарплат позволяет требовать от вас большего.
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