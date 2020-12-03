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Семак: «Пенальти опять нас подкосил»

03 декабря 2020, 01:17
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.

Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму (к матчам чемпионата России). По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче.

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Все комментарии
galem72
galem72
03 декабря в 11:06
Как же хорошо, что у этих есть семак. ))
ekliziast
ekliziast
03 декабря в 11:02
Вам всё не так , то сиськи маленькие , то попка холодная.Биться надо , а не ныть.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
03 декабря в 10:48
Семак - "это вам не против Тосно играть"
cska1948
cska1948
03 декабря в 09:59
Семак: «Пенальти опять нас подкосил»
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Так можно говорить, когда проигрываешь 0:1, но не 0:3!
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
03 декабря в 08:34
Семак" Опять против нас вышли играть профессиональные футболисты".)))
Juve14
Juve14
03 декабря в 08:10
    112910415
    112910415
    03 декабря в 07:43
    главное, план-то был хороший !
    ошалевший
    ошалевший
    03 декабря в 06:39
      112910415
      112910415
      03 декабря в 05:01
      о, этот проклятый пенальти !
      Заполярный
      Заполярный
      03 декабря в 02:50
      Семак как курс рубля к долару, от всего зависит.
      Телогрейка
      Телогрейка
      03 декабря в 02:10
      Дзюба пусть дальше карандаш точит, а вот игрой самой команды против середняка Брюгге впечатлен, ошарашен и поражен -это было сильно!!!
      Физручини
      Физручини
      03 декабря в 01:56
      Травинки были весьма колючи, воздух недостаточно влажным, покрытие мяча было слегка потерто, ворота находились слишком далеко от группы атаки, угловые флажки слишком заказанные с алиэкспресс, шерстинки на форме натирали попы футболистам, волосы на ногах мешали двигаться быстрее, сухие пятки едва ли не порвали гетры в бутсах. Это и многое другое в сегодняшней рубрике "я у мамы физрук"
      Vladimir Grechko
      Vladimir Grechko
      03 декабря в 01:55
      Семак сам не уйдет от такой кормушки я вообще не понимаю нафига им тесть тренеру и игрокам такие деньги платить за чтоооооо)))))))))))))
      ykcyc77
      ykcyc77
      03 декабря в 01:55
      Мы жили бедно - нас обокрали! С таким бюджетом и проиграть 0:3 Брюгге??? Позорище !!!
      mortid
      mortid
      03 декабря в 01:48, ред.
      Вот она разница, между профессионалом и физруком. Первый признаёт себя виноватым, второму всегда то член длинён, то рубаxа коротка.
      Schaytan
      Schaytan
      03 декабря в 01:46
      Ещё на Урале морозы ударили, поэтому зенит проиграл. Юпитер повернулся к земле жо***, поэтому зенит проиграл
      Моя собака нагадила на ковёр, поэтому зенит проиграл
      Декабрь, месяц козерога, а семак водолей, поэтому зенит проиграл.
      Дзюба снимает видео, пока мы тут отдуваемся, поэтому зенит проиграл
      youtomee
      youtomee
      03 декабря в 01:39
      на самом деле причин много: мне кажется не стоит списывать со счетов санкции, они вот как-то давят психологически на игроков, ну и погода тоже подводит, то лето то зима не поймешь, не настроишься из за этого на игру продуктивную
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
      03 декабря в 01:35
      🤣🤣🤣
      a3r3v3
      a3r3v3
      03 декабря в 01:35
      Вас подкосило,что мяч оказался круглым
      Давайте думать
      Давайте думать
      03 декабря в 01:32
      Ничего Серега в зимнее окно по 50к рубликов понакупите аля суторминых!!! Будут победы еще.

      Млять, фаны зенита гоните его к...тысячам чертей!!!
      Timur132
      Timur132
      03 декабря в 01:30, ред.
      Ахах..
      Удары по воротам 11-4
      Удары в створ 5-0
      Пенальти подкосил..
      alexgurzan
      alexgurzan ответ David Young (раскрыть)
      03 декабря в 01:28
      Да, уже проследил за этим. С азиатской форой не лады, видимо.
      Утром глянут с технической стороны.
      Оновтун
      Оновтун
      03 декабря в 01:27
      Потихонечку тебе надо собрать г. .. но с ляшек и исчезнуть
      Dmitriy Semenov
      Dmitriy Semenov
      03 декабря в 01:26
      Северный поток опять нас подкосил, который сезон уже не могут достроить.. Так глядишь можно было заявить на лч своих лучших исполнителей типо Вилкова, Мешкова и т.д. Вентиль сила!
      Павел Молочный
      Павел Молочный ответ David Young (раскрыть)
      03 декабря в 01:26
      Исправили.
      David Young
      David Young ответ alexgurzan (раскрыть)
      03 декабря в 01:26
      Хорошо, буду ждать. Добавлю, что и с другой ставкой такого типа такая же проблема. Ставка на матч Ференцварош - Барселона, азиатская фора гостей (-1.5), итога матча - 0:3, но ставка засчитана как проигранная, хотя должна была быть засчитана победа.
      Evilhuman
      Evilhuman
      03 декабря в 01:26, ред.
      Япона мать, опять одно и тоже, заранее что-ли выучил отмазку, пока в самолёте летели, ой пора Сергей, пора...
      Оновтун
      Оновтун
      03 декабря в 01:25
      Лучший клоун 2020
      мангo
      мангo
      03 декабря в 01:25, ред.
      Новая система дает сбой. Должен быть выигрыг пишет - проигрыш

      680952 02.12.2020 22:56 Ювентус 3 - 0 Динамо Точный счет 3:0 7.5 100 проигрыш
      David Young
      David Young
      03 декабря в 01:23
      Брюгге вас подкосил тем, что команда умеет на данный момент играть банально лучше, и в самоотдаче вы им тоже явно уступили. Пенальти и последующий гол, а затем и ещё один, ознаменовавший разгром, стали закономерным итогом более плохой игры, и оплатой Брюгге за очень качественный футбол.
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