Семак: «Пенальти опять нас подкосил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.
Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.
Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму (к матчам чемпионата России). По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче.
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Так можно говорить, когда проигрываешь 0:1, но не 0:3!
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Так можно говорить, когда проигрываешь 0:1, но не 0:3!
Моя собака нагадила на ковёр, поэтому зенит проиграл
Декабрь, месяц козерога, а семак водолей, поэтому зенит проиграл.
Дзюба снимает видео, пока мы тут отдуваемся, поэтому зенит проиграл
Моя собака нагадила на ковёр, поэтому зенит проиграл
Декабрь, месяц козерога, а семак водолей, поэтому зенит проиграл.
Дзюба снимает видео, пока мы тут отдуваемся, поэтому зенит проиграл
Млять, фаны зенита гоните его к...тысячам чертей!!!
Млять, фаны зенита гоните его к...тысячам чертей!!!
Удары по воротам 11-4
Удары в створ 5-0
Пенальти подкосил..
Удары по воротам 11-4
Удары в створ 5-0
Пенальти подкосил..
Утром глянут с технической стороны.
Утром глянут с технической стороны.
680952 02.12.2020 22:56 Ювентус 3 - 0 Динамо Точный счет 3:0 7.5 100 проигрыш
680952 02.12.2020 22:56 Ювентус 3 - 0 Динамо Точный счет 3:0 7.5 100 проигрыш