Семак: «Пенальти опять нас подкосил»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал выездное поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.

Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму (к матчам чемпионата России). По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче.