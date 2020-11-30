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«Арсенал» показал худший результат по очкам за 39 лет

сегодня, 09:07
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в 10-м туре АПЛ (1:2).

Лондонцы набрали лишь 13 очков за десять матчей. Это худший показатель клуба с сезона-1981/82.

«Арсенал» на данный момент занимает 14-е место в АПЛ.

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aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 11:50
"Дайте Артете поработать" (на самом деле, нет, впору хоть Стаса звать :-) он бы им привил морально-волевые)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:42
И на старуху бывает проруха....
Nazi
Nazi
сегодня в 10:27
Даже теперь болельщики Арсенала не могут понять, что дело было в кронке-усманове, которые доили клуб за счет Венгера. Ни один в мире клуб не выдержал бы конкуренции при таком оттоке лидеров. Но Арсен все равно держал их в топе. А болелы бойкотировали его, а не владельцев. Теперь пожинают 14 место и это не предел дорогие ненавистники старика-пуховика.

Отсюда мораль, у Арсенала самые глупые болельщики в мире😁. Без обид.

Пока кронке владеет клубом надеяться не на что. Пора уже это понять и смириться со второй 10 кой в АПЛ..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:27
В этом сезоне гранды в АПЛ показывают худшие результаты.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:24
Арсенал за последние годы превратился в середняка АПЛ, максимум где то под лидерами.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:21
Они ругали Эмери....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:19
Мне тоже хочется футболку,но не прислали! Посмотрите пжа,может я тоже чтонибудь выиграл в октябре!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 09:10, ред.
А Усманов ещё имеет какие-то акции в клубе или уже всё продал? А то Арсенал до боли напоминает российские компании, во главе которых разные портфеленосцы находятся - чем дальше, тем меньше капитализация, прибыль, место в рейтинге себе подобных.
suymfdu99vep
suymfdu99vep
сегодня в 09:09
Это очень печально что так всё плохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:09
Бывает и хуже...
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