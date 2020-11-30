«Арсенал» показал худший результат по очкам за 39 лет

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в 10-м туре АПЛ (1:2).
Лондонцы набрали лишь 13 очков за десять матчей. Это худший показатель клуба с сезона-1981/82.
«Арсенал» на данный момент занимает 14-е место в АПЛ.
|Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в 10-м туре АПЛ (1:2).
Лондонцы набрали лишь 13 очков за десять матчей. Это худший показатель клуба с сезона-1981/82.
«Арсенал» на данный момент занимает 14-е место в АПЛ.
Отсюда мораль, у Арсенала самые глупые болельщики в мире😁. Без обид.
Пока кронке владеет клубом надеяться не на что. Пора уже это понять и смириться со второй 10 кой в АПЛ..
Отсюда мораль, у Арсенала самые глупые болельщики в мире😁. Без обид.
Пока кронке владеет клубом надеяться не на что. Пора уже это понять и смириться со второй 10 кой в АПЛ..