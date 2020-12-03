Жиру: «Моя роль в „Челси“? Дайте мне насладиться этой ночью и победой»

Нападающий «Челси» прокомментировал свой покер в ворота «Севильи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Моя роль в «Челси»? Дайте мне насладиться этой ночью и замечательной победой. Затем мы отдохнём и посмотрим, каким будет план тренера.

Победа 4:0 в выездном матче Лиги чемпионов всегда дарит прекрасные чувства и означает хорошее выступление команды. Мы были эффективны в атаке, особенно я, потому что я забил четыре гола.

Постараюсь продолжать в том же духе, чтобы завершить начатую командой качественную работу. Всегда приятно попасть в клубную историю (Прим. — Жиру стал первым игроком «Челси», оформившим покер в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов). Мы играем в футбол, чтобы писать нашу историю.