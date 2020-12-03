Луческу: «Сказывается отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал выездное поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки, особенно в обороне, в итоге сказались на результате. У нас было несколько моментов, которые мы не смогли довести до конца. Сказалось индивидуальное мастерство игроков «Ювентуса». Очень сложно играть, когда у тебя в обороне 21-летние и 18-летние футболисты. Допущенные ошибки стали фатальными. У «Ювентуса» было всего шесть моментов за игру, три из которых они реализовали.

На результатах в ЛЧ сказывается уровень соперников? Скорее, отсутствие опыта. Я говорил ребятам, что мы всё время играем на 50%: первый тайм с «Барселоной», первый тайм с «Ювентусом» дома, первый тайм с «Ференцварошем» в Будапеште. Всё время не доводим дело до конца. Мы растём, развиваемся, наши молодые игроки приобретают огромный опыт. Есть моменты, когда наша молодёжь действует неправильно, принимает не те решения. Например, сегодня при счёте 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли, но одна ошибка, когда Попов ввёл мяч в центр, обрезал партнёров, привела к тому, что сразу пошла быстрая контратака соперника, после которой мы пропустили.

Таких моментов мы не должны допускать, ребята не должны нарушать принципы игры. Я им говорил, что футболисты «Ювентуса» мощные и хорошо оснащены технически, но они не играют, как «Барселона», через короткий пас – им нужны свободные зоны, чтобы они развивали свои атаки. Сегодня мы им их не давали, за исключением ошибок, когда мы позволили сопернику приблизиться к своим воротам и забить.

Повторюсь, это результат отсутствия опыта. Наши футболисты давно не играли в Лиге чемпионов, тем более на таких стадионах, против таких соперников. Это очень хорошие уроки для нас. Самая главная игра для «Динамо» — с «Ференцварошем», которая позволит выйти в еврокубковую весну.