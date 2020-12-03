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Стефан: «Ехали в Краснодар за победой, но игра продиктовала свои правила»

03 декабря 2020, 03:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если говорить о позитивной стороне, то мы вынесли большой урок из этих матчей. Вместе с тем, такой результат – это и большое разочарование, потому что уже несколько матчей мы играем на равных с нашими соперниками, но никак не можем добиться положительного результата. Мы первый раз квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов, для нас это огромный опыт. Игра на таком высоком уровне – это что-то новое. Каждый из нас поднял планку достаточно высоко, но этого, увы, не хватило, чтобы выйти из группы и продолжить играть в этом турнире.

Сегодня у нас было несколько моментов, которые мы снова не сумели довести до забитого гола, но сами пропустили гол с довольно безобидной ситуации. Мы ехали сюда не за ничьей. Конечно, мы хотели добиться победы, но игра продиктовала свои правила. Теперь мы сосредоточимся на нашем чемпионате. Я верю, что эта череда неудач и нехватка положительного результата скоро подойдёт к концу. Конечно, сейчас присутствует некоторое сожаление. Взять хотя бы матч с «Челси», где до 90 минуты счёт был ничейным, у нас была возможность заработать одно очко, но мы проиграли. Было также много шансов в первом матче против «Краснодара», но мы не реализовали свои моменты.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 06:14
Хоть кто-то из России пустой уехал.
Mangur
Mangur
03 декабря в 04:31
Наконец, первая победа.
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 04:31
Не срослось
Gahi
Gahi
03 декабря в 04:28
Краснодар тоже не хотел играть в ничью и добился заслуженно победы.
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