Лопетеги: «Команда „Челси“ строилась с прицелом на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, это была заслуженная победа «Челси», но итоговый счёт немного завышен. Мы плохо начали этот матч и пропустили гол в первой пятиминутке. Команда отреагировала после, мы перехватили инициативу и имели возможности сделать счёт 1:1. Но когда мы пропустили второй мяч, игра по-настоящему раскрылась, и соперники смогли забить ещё два гола на контратаках.

«Челси» — команда, которая может очень серьёзно вас наказать, у них есть футболисты топ-уровня, а команда строилась с прицелом на победу в Лиге чемпионов. Так что очевидно, когда игра раскрылась, они получили возможность вбегать в свободные пространства и огорчили нас.