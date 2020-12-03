ГлавнаяНовости

Сульшер: «Я рассматривал замену Фреда в перерыве, но он очень хорошо играл»

03 декабря 2020, 03:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что думал о замене полузащитника Фреда в перерыве.

На 23-й минуте хавбек МЮ получил первую жёлтую карточку, а на 70-й был удалён с поля при счёте 1:2.

Рассматривал ли я замену Фреда в перерыве? Да. Но Фред играл очень хорошо. Мы говорили о том, что нужно сохранять спокойствие и хладнокровие. Что касается второй жёлтой карточки, там фола не было и близко. Андер [Эррера] прекрасно это знает.

Игра с «Лейпцигом»? Мы подходим к матчу с желанием победить. Встречи с ПСЖ и «Лейпцигом» показали, насколько мы прибавили в матчах подобного уровня. Сегодня не хватило реализации.

Сульшер также рассказал о состоянии Маркуса Рэшфорда, который был заменён на 74-й минуте встречи.

У него незначительная травма плеча. Посмотрим, как быстро он сможет восстановиться. Надеюсь, он будет готов к игре с «Вест Хэмом» .

Все новости
Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»
Сегодня, 03:40 Комментарии3
Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»
Сегодня, 02:47 Комментарии2
Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»
Сегодня, 01:35 Комментарии4
Тренер сборной Мальты: «Россия очень сильна»
Сегодня, 01:15 Комментарии2
Витсель: «Я не люблю терять мячи»
Вчера, 18:37 Комментарии5
Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 17:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 декабря в 07:42
Не важно как он играл, надо было менять
vastudio
vastudio
03 декабря в 06:08
Чемодан! Вокзал! Осло! ))
vastudio
vastudio
03 декабря в 04:28
В Ляйпциге отгребут,а ведь отгребут наверняка,и тогда Олежке Гуннару придётся паковать чумаданы)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100