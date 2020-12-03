Сульшер: «Я рассматривал замену Фреда в перерыве, но он очень хорошо играл»

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03 декабря 2020, 03:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что думал о замене полузащитника Фреда в перерыве.

На 23-й минуте хавбек МЮ получил первую жёлтую карточку, а на 70-й был удалён с поля при счёте 1:2.

Рассматривал ли я замену Фреда в перерыве? Да. Но Фред играл очень хорошо. Мы говорили о том, что нужно сохранять спокойствие и хладнокровие. Что касается второй жёлтой карточки, там фола не было и близко. Андер [Эррера] прекрасно это знает. Игра с «Лейпцигом»? Мы подходим к матчу с желанием победить. Встречи с ПСЖ и «Лейпцигом» показали, насколько мы прибавили в матчах подобного уровня. Сегодня не хватило реализации.

Сульшер также рассказал о состоянии , который был заменён на 74-й минуте встречи.