Сульшер: «Я рассматривал замену Фреда в перерыве, но он очень хорошо играл»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что думал о замене полузащитника Фреда в перерыве.
На 23-й минуте хавбек МЮ получил первую жёлтую карточку, а на 70-й был удалён с поля при счёте 1:2.
Рассматривал ли я замену Фреда в перерыве? Да. Но Фред играл очень хорошо. Мы говорили о том, что нужно сохранять спокойствие и хладнокровие. Что касается второй жёлтой карточки, там фола не было и близко. Андер [Эррера] прекрасно это знает.
Игра с «Лейпцигом»? Мы подходим к матчу с желанием победить. Встречи с ПСЖ и «Лейпцигом» показали, насколько мы прибавили в матчах подобного уровня. Сегодня не хватило реализации.
Сульшер также рассказал о состоянии Маркуса Рэшфорда, который был заменён на 74-й минуте встречи.
У него незначительная травма плеча. Посмотрим, как быстро он сможет восстановиться. Надеюсь, он будет готов к игре с «Вест Хэмом» .