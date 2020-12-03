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Боярский: «„Зенит“ в последнее время не радует»

03 декабря 2020, 14:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет петербургского клуба из еврокубков.

Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Обидно, что проиграли с таким счетом. «Зенит» в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор, просто большая неудача.

Я не переживаю по поводу вылета «Зенита» из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли. Надо копить силы — и не только «Зениту», но и всем остальным.

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Все комментарии
4RT
4RT
03 декабря в 22:53
Да ладно! Вся Европа угорала!
VV V
VV V
03 декабря в 19:37
    13 RUS
    13 RUS
    03 декабря в 17:39
    А что он больше за Тосно не болеет?
    112910415
    112910415
    03 декабря в 17:28
    многим всё же нравится
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    03 декабря в 16:34
    На иронию не похоже. Так легкий тролинг
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 декабря в 16:13
    Одни рвут жилы чтоб заработать в ЛЧ....
    Другие - чтоб заявить о себе....

    Зениту не требуется ни одно ни другое...
    Он настолько крут, что играет там ради удовольствия....не напрягаясь...
    FROBI
    FROBI
    03 декабря в 16:09
    "...полностью перехожу на боление внутри нашей страны..."

    Как Дзюба чо ли? Все вы питерские... "внутри" )))
    ГолдБол
    ГолдБол
    03 декабря в 16:07
    Надо подождать. Северный поток 2 запустят и дадут еще денешков, добавят зряплату, глядишь и еще пару месяцев побегают............
    Timeless
    Timeless
    03 декабря в 16:06
    Обычные лузеры ))))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 декабря в 15:56
    Кого то не радует, но большинство радует, ну а веселит всех,
    viv
    viv
    03 декабря в 15:48
    Если Зенит не может ни разу в двух матчах обыграть Брюгге, то о чем вообще можно говорить?
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 15:36
    Миша, это с какой стороны посмотреть....
    Большинство болельщиков Зенит радует
    ну разве только кроме жителей одного города на Неве.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    03 декабря в 15:27
    Миша,ты чё забыл,ведь Зенит исполнил твою прихоть и вместо евровесны, согласились на русскую зиму.
    JackNorz
    JackNorz
    03 декабря в 15:26
    Миша, зенит подарил праздник всей стране
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    03 декабря в 15:24
      Ironigor
      Ironigor
      03 декабря в 15:24
        berda2003
        berda2003
        03 декабря в 15:07
        бедный миша, стареет...

        Когда дряхлеющие силы
        Нам начинают изменять
        И мы должны, как старожилы,
        Пришельцам новым место дать,-
        Спаси тогда нас, добрый гений,
        От малодушных укоризн,
        От клеветы, от озлоблений
        На изменяющую жизнь;
        От чувства затаенной злости
        На обновляющийся мир,
        Где новые садятся гости
        За уготованный им пир.
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        03 декабря в 15:06
        Конечно не доросли и не дорастут - наши клубы растут как Бенджамин Баттон - в обратную сторону (таблица коэффициентов в помощь). А сколько силы не копи - в футбол хороши играть это не поможет. Учиться и тренироваться надо.
        LOpp
        LOpp
        03 декабря в 15:05
        Боярский тоже в последнее время не радует....

        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        03 декабря в 15:03
        " флагмана " ИЗБИЛИ, Потопили и опозорили и ОПОЗОРИЛ . Куда уж дальше.....)....
        Qatar Airways
        Qatar Airways
        03 декабря в 14:58
        Не знаю, не знаю, меня очень радует. Я требую продолжение банкета.
        shlomo
        shlomo
        03 декабря в 14:55
        Да понятно...и не нужно об этом на каждом углу кричать...
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