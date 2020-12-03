Боярский: «„Зенит“ в последнее время не радует»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет петербургского клуба из еврокубков.

Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Обидно, что проиграли с таким счетом. «Зенит» в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор, просто большая неудача.

Я не переживаю по поводу вылета «Зенита» из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли. Надо копить силы — и не только «Зениту», но и всем остальным.