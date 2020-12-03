Боярский: «„Зенит“ в последнее время не радует»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет петербургского клуба из еврокубков.
Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Обидно, что проиграли с таким счетом. «Зенит» в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор, просто большая неудача.
Я не переживаю по поводу вылета «Зенита» из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли. Надо копить силы — и не только «Зениту», но и всем остальным.
Другие - чтоб заявить о себе....
Зениту не требуется ни одно ни другое...
Он настолько крут, что играет там ради удовольствия....не напрягаясь...
Другие - чтоб заявить о себе....
Зениту не требуется ни одно ни другое...
Он настолько крут, что играет там ради удовольствия....не напрягаясь...
Как Дзюба чо ли? Все вы питерские... "внутри" )))
Как Дзюба чо ли? Все вы питерские... "внутри" )))
Большинство болельщиков Зенит радует
ну разве только кроме жителей одного города на Неве.
Большинство болельщиков Зенит радует
ну разве только кроме жителей одного города на Неве.
Так держать, «Зенит»! Сережка, верим!
Так держать, «Зенит»! Сережка, верим!
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,-
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир.
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,-
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир.