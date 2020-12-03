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Радченко: «Провал „Зенита“ в Лиге чемпионов — это не вина Семака»

03 декабря 2020, 12:51
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказал свое мнение после поражения петербургского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

Мы все ожидали большего от «Зенита» в Лиге чемпионов. Знаю, что у клуба был самый серьёзный настрой на еврокубки. Основная причина провала — пандемия коронавируса. Это повлияло не только на питерский клуб, но и на остальные команды. Вспомните, как играл «Зенит» в прошлом сезоне, когда стал чемпионом страны. Команда выступала стабильно, причём с тех пор никаких серьёзных перестановок не произошло. Пандемия, как и микротравмы, помешали нашему клубу достойно выступить в Лиге чемпионов.

Что касается Семака, он хорошо работает, принёс клубу два чемпионства. Болельщики постоянно ищут причину неудач в главном тренере, но играют футболисты. В итоге почему-то увольняют тренера. Провал «Зенита» — это не вина Семака.

У руководства клуба большие амбиции. Они хотят, чтобы «Зенит» достойно выступал в еврокубках. К сожалению, сейчас этого нет. Многие думают, что раз «Газпром» спонсор, то можно купить кого угодно — нет, так это не работает. Там тоже каждую копеечку считают. Из-за нестабильной финансовой ситуации в мире «Зенит» не может потратить большие суммы на хороших и качественных игроков под Лигу чемпионов. Посмотрите на «Реал», они вообще никого не приобрели. А это королевский клуб!

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Все комментарии
pomor45
pomor45
03 декабря в 21:36
Не стоит нагонять тоску. В течение последних десяти лет Зенит выступал в ЕК по разному, но всегда приносил в копилку больше евроочков. Даже в неудачном прошлом сезоне Зенит принёс 9 очков: ЛОКО - 6, Краснодар - 7, ЦСКА - 4, Арсенал - 0. Так что на одиннадцатом году можно передохнуть, подумать и перезагрузиться. Плохо только то, что лидер устал, а подменить некому.
Супервайзер
Супервайзер
03 декабря в 16:54
    Timeless
    Timeless
    03 декабря в 16:16
    Да лузеры вы , достойно выступил лишь Локомотив из всех РПЛ команд .
    Ironigor
    Ironigor
    03 декабря в 15:37
    Баба Шура с третьего подъезда во всём созналась - "извини Семак ,я была не права, всё из-за меня" !!!
    Борг
    Борг
    03 декабря в 15:12
    Я знаю причину, во всёх питерских бедах, всегда был виноват Спартак.
    cska1948
    cska1948
    03 декабря в 14:59
    Радченко: «Провал „Зенита“ в Лиге чемпионов — это не вина Семака»
    ---------------------
    Знаем, знаем. Нам уже А.Чистяков объяснил, что так звёзды сошлись.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    03 декабря в 14:57
      berda2003
      berda2003
      03 декабря в 14:40
      бедный семак - в таких тяжёлых условиях работает - так почему он не лучший тренер в ноябре?
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      03 декабря в 14:33
      зенит вчера, с позиции агрессора, в очередной раз, принял трёху
      Tostao
      Tostao
      03 декабря в 14:31
      Семак сам не подаст в отставку, а кто будет оплачивать учёбу детей в Англии?
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      03 декабря в 14:30
      Говорил же питерским - скриньте таблицу, когда зенит, при нуле сыгранных матчей, был после жеребьевки первым! Когда еще такое будет...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      03 декабря в 14:25
      Лучше,чем на памятнике "Стерегущему",не скажешь,только в негативной коннотации : "Потомству в пример".
      ArgonS
      ArgonS ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      03 декабря в 14:24
      Со спартаком эскиз покажи.
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      03 декабря в 14:22
      Тренер должен хотя бы игру команды поставить, сколько Семак у руля Зенита,во,что играет команда????Ладно бы проигрывали командам,игроки которых,выше классом...И какой нафик Зенит флагман и гегемон,Газпром да,тот гегемон,а зенит в самой слабой группе позорнее всех наших сыграл!!!!
      Ruslan7797
      Ruslan7797
      03 декабря в 14:06
      Семака поставьте на другую команду тренером например Уфы или Ротора и пусть из них сделает чемпионом,я уверен через год о нем забудут как о Алейничеве,а тренером Зенита поставьте любого и он с ним станет чемпионом,потому что Газпром рулит
      LAISMEN
      LAISMEN
      03 декабря в 13:53, ред.
      Не повезло как. Эх не было бы этой ЭПИДЕМИИ, то Зенит бы ух всех порвал бы .......интересно а нефть и газ никак не влияют на игру
      Fred Devil
      Fred Devil
      03 декабря в 13:47
      Семак, он возмутился, и начал взмахивать руками: "Как так? Не засчитали гол "Зенита" рукой !?"
      "Сёма, очнись, это не РПЛ, тут другое! " - успокоил Семака помощник.
      112910415
      112910415
      03 декабря в 13:46
      два ведущих клуба планеты - Реал и Зенит - не блещут в ЛЧ из-за вируса
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      03 декабря в 13:43
      У меня эскиз есть!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 декабря в 13:32, ред.
      Да Семак то при чём??
      Никто и не валит всё на Семака...
      Семак разве до прихода в Зенит как тренер 3 раза выиграл ЛЧ и 4 раза взял ЛЕ ???
      Или люди в руководстве считали что молодой тренер без опыта - будет куражится и феерить в европах ???
      Богданыч тут вообще ни при чём.....

      Ибо люди пригласившие его на роль Главного Тренера сами сделали свой выбор......строить сильную по европейским меркам команду ....или просто Гегемона и Флагмана в РПЛ......
      А это совсем разные вещи...))
      viv
      viv
      03 декабря в 13:30
      Пошли заказные отмазки в очередном пробитии дна Зенита в еврокубках.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Союзник противников (раскрыть)
      03 декабря в 13:29
      За счет пожертвований из Башкортостана должны поставить.

      Надпись будет "Тому, кто создал башкирскую и петербургскую "Уфу""
      sv_1969
      sv_1969
      03 декабря в 13:26
      Ещё один лизун кабинетный))
      ДАША Д
      ДАША Д
      03 декабря в 13:25
      Спартак, ЦСКА и Локомотив в этом виноваты. Составляли слабую конкуренцию.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
      03 декабря в 13:16
      Вместо ростральной колонны.
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 декабря в 13:15
      Во всём виноват Чубайс,недаром его отправили в отставку.А Рафик ни в чём не виноват...
      Байкал-38
      Байкал-38
      03 декабря в 13:11
      Осталось только памятник Семаку поставить!
      Cat01
      Cat01
      03 декабря в 13:06
      Всегда виноват тренер
      mihaluch
      mihaluch
      03 декабря в 13:03
      Было бы на что свалить.
      ALEX26659
      ALEX26659
      03 декабря в 12:59
      бедненькие,каждую копеечку считают...
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