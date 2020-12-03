Радченко: «Провал „Зенита“ в Лиге чемпионов — это не вина Семака»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказал свое мнение после поражения петербургского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
Мы все ожидали большего от «Зенита» в Лиге чемпионов. Знаю, что у клуба был самый серьёзный настрой на еврокубки. Основная причина провала — пандемия коронавируса. Это повлияло не только на питерский клуб, но и на остальные команды. Вспомните, как играл «Зенит» в прошлом сезоне, когда стал чемпионом страны. Команда выступала стабильно, причём с тех пор никаких серьёзных перестановок не произошло. Пандемия, как и микротравмы, помешали нашему клубу достойно выступить в Лиге чемпионов.
Что касается Семака, он хорошо работает, принёс клубу два чемпионства. Болельщики постоянно ищут причину неудач в главном тренере, но играют футболисты. В итоге почему-то увольняют тренера. Провал «Зенита» — это не вина Семака.
У руководства клуба большие амбиции. Они хотят, чтобы «Зенит» достойно выступал в еврокубках. К сожалению, сейчас этого нет. Многие думают, что раз «Газпром» спонсор, то можно купить кого угодно — нет, так это не работает. Там тоже каждую копеечку считают. Из-за нестабильной финансовой ситуации в мире «Зенит» не может потратить большие суммы на хороших и качественных игроков под Лигу чемпионов. Посмотрите на «Реал», они вообще никого не приобрели. А это королевский клуб!
Во-вторых, виноват Спартак, так как не попал в еврокубки и лишил голубых мотивации.
В третьих, виноват Госдеп, потому что он виноват во всем!
Во-вторых, виноват Спартак, так как не попал в еврокубки и лишил голубых мотивации.
В третьих, виноват Госдеп, потому что он виноват во всем!
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Знаем, знаем. Нам уже А.Чистяков объяснил, что так звёзды сошлись.
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Знаем, знаем. Нам уже А.Чистяков объяснил, что так звёзды сошлись.
"Сёма, очнись, это не РПЛ, тут другое! " - успокоил Семака помощник.
"Сёма, очнись, это не РПЛ, тут другое! " - успокоил Семака помощник.
Никто и не валит всё на Семака...
Семак разве до прихода в Зенит как тренер 3 раза выиграл ЛЧ и 4 раза взял ЛЕ ???
Или люди в руководстве считали что молодой тренер без опыта - будет куражится и феерить в европах ???
Богданыч тут вообще ни при чём.....
Ибо люди пригласившие его на роль Главного Тренера сами сделали свой выбор......строить сильную по европейским меркам команду ....или просто Гегемона и Флагмана в РПЛ......
А это совсем разные вещи...))
Никто и не валит всё на Семака...
Семак разве до прихода в Зенит как тренер 3 раза выиграл ЛЧ и 4 раза взял ЛЕ ???
Или люди в руководстве считали что молодой тренер без опыта - будет куражится и феерить в европах ???
Богданыч тут вообще ни при чём.....
Ибо люди пригласившие его на роль Главного Тренера сами сделали свой выбор......строить сильную по европейским меркам команду ....или просто Гегемона и Флагмана в РПЛ......
А это совсем разные вещи...))
Надпись будет "Тому, кто создал башкирскую и петербургскую "Уфу""
Надпись будет "Тому, кто создал башкирскую и петербургскую "Уфу""