Валуев: «Я предполагал, что „Зенит“ проиграет»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» (0:3) от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я предполагал, что «Зенит» проиграет. Наш футбол на дне? Не на высоте, а определение дна — абстрактное. Когда ты думаешь, что это дно, но это не так, дно может быть двойным. Могу сказать, что отсутствие конкуренции порождает отсутствие результата и мотивации. Когда условная армия много марширует, красиво выглядит, но не воюет, то в случае военных действий она в момент проигрывает в театре военных событий. С российским футболом то же самое.

Сколько наших футболистов играет в Европе? Вот вам и ответ, это показатель уровня российского футбола. Да, в реформе нашего футбола есть смысл. Я разговаривал с Газзаевым на эту тему, у нас есть необходимость в системе от нижнего звена. Глобальная проблема нашего футбола, что в нем вертятся огромные деньги, а результат отсутствует. Другие виды спорта просто мечтают о таких финансовых вложениях, при этом они дают результат.

У нас в ведущих футбольных клубах засилье легионеров, это одна из причин, которая приводят к вот таким вещам. А еще мы принимали закон, где рожденные не в России футболисты, стали выступать за российскую команду… Так что это комплексная история, которая начинается с детского футбола.