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Валуев: «Я предполагал, что „Зенит“ проиграет»

03 декабря 2020, 11:57
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» (0:3) от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я предполагал, что «Зенит» проиграет. Наш футбол на дне? Не на высоте, а определение дна — абстрактное. Когда ты думаешь, что это дно, но это не так, дно может быть двойным. Могу сказать, что отсутствие конкуренции порождает отсутствие результата и мотивации. Когда условная армия много марширует, красиво выглядит, но не воюет, то в случае военных действий она в момент проигрывает в театре военных событий. С российским футболом то же самое.

Сколько наших футболистов играет в Европе? Вот вам и ответ, это показатель уровня российского футбола. Да, в реформе нашего футбола есть смысл. Я разговаривал с Газзаевым на эту тему, у нас есть необходимость в системе от нижнего звена. Глобальная проблема нашего футбола, что в нем вертятся огромные деньги, а результат отсутствует. Другие виды спорта просто мечтают о таких финансовых вложениях, при этом они дают результат.

У нас в ведущих футбольных клубах засилье легионеров, это одна из причин, которая приводят к вот таким вещам. А еще мы принимали закон, где рожденные не в России футболисты, стали выступать за российскую команду… Так что это комплексная история, которая начинается с детского футбола.

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Все комментарии
ykcyc77
ykcyc77
03 декабря в 18:02
Это точно сказал Валуев??? Как-то не очень верится.
a3r3v3
a3r3v3
03 декабря в 14:33
Какое глубокое и философское высказывание от думского интеллектуала
viv
viv
03 декабря в 14:10
Третий гол Ланга стал лишь констатацией факта Зенит с треском вылетел из еврокубков.
Лучше уж проиграть с условным счётом 3:6, чем действовать так пассивно и серо. За все 90 минут Зенит нанёс четыре удара по воротам, из пределов штрафной их было лишь два. Брюгге со своими 11 попытками просто втоптал Зенит в газон и именно за счёт Зенита включился в борьбу за выход в плей-офф. Из семи очков бельгийцы шесть набрали в матчах с питерским клубом.
viv
viv
03 декабря в 13:34
Валуев ещё забыл добавить про коронавирус, перелеты, сейчас у бомжей это модные отмазки.
112910415
112910415
03 декабря в 13:01
каша в голове у интеллектуала, и Газзаев не помог !
Caniggia
Caniggia
03 декабря в 12:47
Он предполагал, а большинство просто знало, что этим миллионерам на хрен не нужна Европа весной. Зачем напрягаться? Там и так уже очередной розыгрыш колхозной газпромовской лиги начнётся - вот это приоритет! И задача опять та же. С помощью судей выиграть эту лигу и автоматом попасть в ЛЧ и всё, больше ничего не надо. Задача на сезон выполнена. В ЛЧ можно позориться и всем сливать, всё равно ничего за это не будет. Свои миллионы уже будут в карманах, на остальное положить.
ALEX26659
ALEX26659
03 декабря в 12:40
похоже дзюба тоже знал, когда показывал в знаменитом ролике с азмуном что с зенитом сделают в лч...
Footbolista
Footbolista
03 декабря в 12:36
Приветствую. Мой аккаунт на премодерации?
bacek15
bacek15
03 декабря в 12:33
Что-то молчит президент Зенита. Нет что-ли у него скабрезных шуточек по поводу провального выступления?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 12:32
Комментарий противоречивый. Отсутствие конкуренции и засилье легионеров. У нас форма лимита 8+17. Раз в ведущих клубах засилье легионеров на поле, могу предположить, что 17 россиян проигрываю в конкуренции 8 легионерам. Причины - комфорт и удобство скамейки запасных. Выход - создать конкуренцию даже за скамейку запасных. Путь - отмена или изменение лимита или формы контракта. Не проходишь в состав, не выигрываешь конкуренцию у легионеров-засильников, получай копейки. Может тогда зашевелятся.
viv
viv
03 декабря в 12:30
Все предполагали, но не с таким разгромным счетом.
particular
particular
03 декабря в 12:29, ред.
Слабак Коля... У депутатов не должно быть упаднических и пораженческих настроений... Побольше лозунгов и оптимизма, двуличия и очковтирательства☝
Бубнин
Бубнин
03 декабря в 12:23
"У клубов, побеждающих в своих чемпионатах и в Лиге чемпионов, засилье легионеров. Это одна из причин, которая приводит к вот таким вещам."
ALEX26659
ALEX26659 ответ Legend 6 (раскрыть)
03 декабря в 12:16
дзюбе это в радость)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 12:14, ред.
Теперь можно сказать, что знал.
Насчет засилья- сейчас у всех должно быть одинаково, не более восьми. А вот если СНГовских легами считать, тогда да, перебор будет.
Что касается денег, вот с них и надо начинать. Дать игрокам минималку, шобы с голоду не пухли, а остальное зарабатывать игрой- голами, очками, трофеями, наградами. Вот тогда будет справедливо и по заслугам...
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 12:12
Этим бюджетным футболистам нужно в контракте писать условия, не выполнили цели вот вам МРОТ, а Дзюбе ВРОТ.
Killofwrath
Killofwrath
03 декабря в 12:05
он говорит - у нас дофига легионеров, а надо наоборот лимит убирать)
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 12:05
А когда наши играли в Европе,как преуспел наш футбол??? А когда дважды завоевали Кубки,где были "мостовые",или никто за границей не играл тогда? Вот и весь хрен до копейки...А о том,что "Зенит" проиграет тебе надо было до матча предупредить нас-мы бы спать лучше легли.
drug01
drug01
03 декабря в 12:02
Счёт по игре болей не болей результат не важный
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 11:58
Это как то не патриотично для депутата ЕР
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