Милонов: «У нас в Питере культ „Зенита“, из них сделали каких-то полубогов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о поражении «Зенита» (0:3) от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат лишил «Зенит» шансов на еврокубковую весну.

Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьез об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом, не дай бог ты скажешь, что-то не то. Ты сразу не патриот и ты плохо относишься… Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить «Зенит» во всех его проявлениях. И не дай бог я что-то плохое скажу, у нас же в Питере культ «Зенита», из них сделали каких-то полубогов.

Это мне совершенно не нравится. Я считаю, что те, кто вешает абсолютно нереальные плакаты каких-то львов, они будто какие-то нереальные герои. У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в «Зените» за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления. Я искренне желаю «Зениту» вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из «Зенита». Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой.

Но я не считаю, что Семак должен уйти, он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остается лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?