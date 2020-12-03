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Милонов: «У нас в Питере культ „Зенита“, из них сделали каких-то полубогов»

03 декабря 2020, 13:07
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о поражении «Зенита» (0:3) от «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат лишил «Зенит» шансов на еврокубковую весну.

Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьез об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом, не дай бог ты скажешь, что-то не то. Ты сразу не патриот и ты плохо относишься… Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить «Зенит» во всех его проявлениях. И не дай бог я что-то плохое скажу, у нас же в Питере культ «Зенита», из них сделали каких-то полубогов.

Это мне совершенно не нравится. Я считаю, что те, кто вешает абсолютно нереальные плакаты каких-то львов, они будто какие-то нереальные герои. У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в «Зените» за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления. Я искренне желаю «Зениту» вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из «Зенита». Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой.

Но я не считаю, что Семак должен уйти, он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остается лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?

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Все комментарии
Red blu
Red blu
03 декабря в 15:42
Молодец Милонов, не побоялся высказать то что думает.
Заполярный
Заполярный ответ viv (раскрыть)
03 декабря в 15:08
Дед , а что было дальше, а дальше внук смеялась вся страна.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
03 декабря в 14:34
А по сути они пп
viv
viv ответ LOpp (раскрыть)
03 декабря в 14:26, ред.
А так старались пиарили....)))
Cat01
Cat01
03 декабря в 14:15
Теперь всё рушится! Что делать!!
ALEX26659
ALEX26659
03 декабря в 14:10
    112910415
    112910415
    03 декабря в 13:57
    опиум для народа ! долой !
    LOpp
    LOpp
    03 декабря в 13:50
    так себе полубоги...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    03 декабря в 13:41
    На самом деле это не культ "Зенита" в первую очередь, а распил средств. Гигантские рекламные компании - а там свои рекламщики, откаты и т.п.
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 13:25, ред.
    Пока Газпром не отлучат от футбола
    Так и будут продолжаться беды зенита.
    viv
    viv
    03 декабря в 13:21
    Милонов, культ Зенита пытаются насаждать уже везде. И на ТВ и на сайтах. Только они не понимают, что наоборот только получается неприязнь к Зениту по всей стране. Стоит только почитать комментарии после очередного провала в еврокубках.
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 13:17, ред.
      mihaluch
      mihaluch
      03 декабря в 13:10
      Люди виноваты в проигрыше.
      drug01
      drug01
      03 декабря в 13:10
      Может он прав
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