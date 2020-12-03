Глава селекции «Торпедо»: «Соболев тащил при Тихонове, потом расслабился»

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о сложном начале карьеры нападающего «Спартака» в «Крыльях Советов».

Тихонов мощно пихал Соболеву? Так могло показаться со стороны. Мне со сборов звонили со словами: «Вы кого взяли вообще? Тихонов его словесно уничтожает на тренировке». Полагаю, Андрей Валерьич делал это намеренно, чтобы разозлить игрока.

Не исключаю, что про такой подход подсказал Зураб Циклаури, который, наверное, больше всех верил, что мы берём будущего игрока сборной. И Саша реально тащил при Тихонове. После его гола «Ростову» мне даже звонили знакомые скауты из клубов Бельгии и Франции. Ушёл Тихонов, и Соболев расслабился. Зимой уехал в аренду в «Енисей». Оттуда он вернулся, понимая, что надо быть всегда заряженным.