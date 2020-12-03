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Глава селекции «Торпедо»: «Соболев тащил при Тихонове, потом расслабился»

03 декабря 2020, 13:39

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о сложном начале карьеры нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Крыльях Советов».

Тихонов мощно пихал Соболеву? Так могло показаться со стороны. Мне со сборов звонили со словами: «Вы кого взяли вообще? Тихонов его словесно уничтожает на тренировке». Полагаю, Андрей Валерьич делал это намеренно, чтобы разозлить игрока.

Не исключаю, что про такой подход подсказал Зураб Циклаури, который, наверное, больше всех верил, что мы берём будущего игрока сборной. И Саша реально тащил при Тихонове. После его гола «Ростову» мне даже звонили знакомые скауты из клубов Бельгии и Франции. Ушёл Тихонов, и Соболев расслабился. Зимой уехал в аренду в «Енисей». Оттуда он вернулся, понимая, что надо быть всегда заряженным.

Недавно Соболев перенес операцию на колене.

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Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
03 декабря в 14:56
А в cпартаке научился нырять
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 14:34
А что в "Спартаке"? Расскажете "в следующей серии"???Ждём!
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 14:27
В общем серьезно нужно мотивировать этого игрока нехорошими словами.
drug01
drug01
03 декабря в 14:12
Он ещё себя покажет...
112910415
112910415
03 декабря в 14:02
опытный, умный Тихонов ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 13:46
Хочет зарплату побольше!
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