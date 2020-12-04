Зе Луиш — лучший игрок «Локомотива» в ноябре

Нападающий признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в ноябре. Победу одержал Зе Луиш, за которого проголосовали 2522 человека или 34,49%.

В прошлом месяце Зе Луиш провел пять матчей, четырежды выходил в стартовом составе и забил один гол. Мы поздравляем Зе и желаем как можно скорее восстановиться после травмы!

Второе место у Владислава Игнатьева – 1664 голоса или 22,75%. Третьим стал Маринато Гильерме – 1331 голос или 18,2%.

Далее расположились Мурило – 1037 голосов, 14,18% и Даниил Куликов – 759 голосов, 10,38%.

Всего в голосовании приняли участие 7313 человек.