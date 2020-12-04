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Зе Луиш — лучший игрок «Локомотива» в ноябре

04 декабря 2020, 17:27

Нападающий Зе Луиш признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в ноябре. Победу одержал Зе Луиш, за которого проголосовали 2522 человека или 34,49%.

В прошлом месяце Зе Луиш провел пять матчей, четырежды выходил в стартовом составе и забил один гол. Мы поздравляем Зе и желаем как можно скорее восстановиться после травмы!

Второе место у Владислава Игнатьева – 1664 голоса или 22,75%. Третьим стал Маринато Гильерме – 1331 голос или 18,2%.

Далее расположились Мурило – 1037 голосов, 14,18% и Даниил Куликов – 759 голосов, 10,38%.

Всего в голосовании приняли участие 7313 человек.

Зе Луиш — лучший игрок «Локомотива» в ноябре

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 10:47
этот парень всегда рвётся к воротам !
viv
viv
04 декабря в 19:01
С приходом в Локомотив Зе деградирует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 18:00
Ну и зэ с ним!
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 17:58
Браво Зе, за тебя рад
Сп62
Сп62
04 декабря в 17:52
Зе старается и иногда у него получается.
Legend 6
Legend 6
04 декабря в 17:31
Локо испортил карьеру Смолову. Нужно было оставлять его в Сельте
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