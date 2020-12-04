ESPN выбрал лучших нападающих по итогам года

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков нападения по итогам 2020 года.
Любопытно, что были выделены сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.
Топ-10 нападающих:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
3. Криштиану Роналду («Ювентус»);
4. Неймар (ПСЖ);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);
7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);
8. Пауло Дибала («Ювентус»);
9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
10. Йосип Иличич («Аталанта»).
Топ-10 центрфорвардов:
1. Роберт Левандовски («Бавария»);
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд);
3. Карим Бензема («Реал»);
4. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
5. Ромелу Лукаку («Интер»);
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
7. Чиро Иммобиле («Лацио»);
8. Тимо Вернер («Челси»);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);
10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).
А что на третьей строчке делает гей, который от укуса пчелы падает в обморок на несколько суток?
А что на третьей строчке делает гей, который от укуса пчелы падает в обморок на несколько суток?