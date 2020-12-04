ESPN выбрал лучших нападающих по итогам года

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04 декабря 2020, 13:59

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков нападения по итогам 2020 года.

Любопытно, что были выделены сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.

Топ-10 нападающих:

1. («Барселона»);

2. ( ПСЖ );

3. («Ювентус»);

4. Неймар ( ПСЖ );

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);

7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);

8. Пауло Дибала («Ювентус»);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

10. Йосип Иличич («Аталанта»).

Топ-10 центрфорвардов:

1. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. («Боруссия» Дортмунд);

3. Карим Бензема («Реал»);

4. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

5. Ромелу Лукаку («Интер»);

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

7. Чиро Иммобиле («Лацио»);

8. Тимо Вернер («Челси»);

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).