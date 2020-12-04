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ESPN выбрал лучших нападающих по итогам года

04 декабря 2020, 13:59

Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков нападения по итогам 2020 года.

Любопытно, что были выделены сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.

Топ-10 нападающих:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

3. Криштиану Роналду («Ювентус»);

4. Неймар (ПСЖ);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);

7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);

8. Пауло Дибала («Ювентус»);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

10. Йосип Иличич («Аталанта»).

Топ-10 центрфорвардов:

1. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд);

3. Карим Бензема («Реал»);

4. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

5. Ромелу Лукаку («Интер»);

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

7. Чиро Иммобиле («Лацио»);

8. Тимо Вернер («Челси»);

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
05 декабря в 07:25
Рад за Рэшфорда, но где Ибра?
St David
St David
05 декабря в 06:55, ред.
Сон и Кейн: 16 голов и 11 ассистов на двоих
Agamaga
Agamaga
04 декабря в 21:42
Месси сочетает много сильных качеств, поэтому занимает первую строчку заслуженно!
А что на третьей строчке делает гей, который от укуса пчелы падает в обморок на несколько суток?
Шатаут
Шатаут
04 декабря в 20:52
Эгоист на 3-м месте???... Не шутите с Зоханом...
Александр Валяев
Александр Валяев
04 декабря в 20:17
Левандовски должен быть наверхушках в обоих списках
Мessi 10
Мessi 10
04 декабря в 19:57
Месси есть Месси.
juvenale
juvenale ответ LogvinovSerj (раскрыть)
04 декабря в 17:27, ред.
Дибала был признан мвп чемпионата Италии
juvenale
juvenale
04 декабря в 17:26
месси видимо за пенки и за Баварию
LogvinovSerj
LogvinovSerj
04 декабря в 17:21
Дибала? Может сделали 6 ошибок в слове?
vastudio
vastudio ответ Нази (раскрыть)
04 декабря в 17:07
Кстати,да, вообще конченые штоле....где Ибра???? В его-то годы так тянуть мёртвый Милан...
vastudio
vastudio
04 декабря в 17:06
Что там Дибала забыл?)))
kolpankolpan
kolpankolpan
04 декабря в 16:39, ред.
А теперь расскажите что это- еспн( медиахолдинг толкач) - и какое влияние оказывает на футбол.А то что то плохо верится в адекватность инмститутов.Гормональщик проигравший все что можно, не игравший полсезона вдруг выявился как лучший форвард.
djaich
djaich
04 декабря в 16:28
Лукаку сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. Если сумеет поддерживать уровень, то по итогам 2021 года сможет и в ТОП 3 войти, а, возможно, и стать лучшим.
Нази
Нази
04 декабря в 16:11
Топ 10 форвардов, топ 10 нападающих и топ 10 Ибрагимовичей!!!
dimagas2
dimagas2
04 декабря в 15:21, ред.
Дибала?Да ладно,ржака)))
ДСА
ДСА
04 декабря в 14:45
А куда Ибрагимовича дели?
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 14:17
Выбрали достойных не поспоришь.
shlomo
shlomo
04 декабря в 14:13
Заслуженные люди заслужили ...
beefs
beefs
04 декабря в 14:10
прекрасная компашка собралась, не хватает одного, похожего на инструмент...
mangox23
mangox23
04 декабря в 14:03, ред.
Месси как всегда лучший
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