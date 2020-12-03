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Байрамян — лучший игрок РПЛ по итогам ноября

03 декабря 2020, 11:12

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

За игрока «Ростова» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, представители «Матч Премьер» отдали свой голос за Илью Лантратова («Химки»).

Напомним, что Байрамян попал в символическую сборную 15-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».

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Все комментарии
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
04 декабря в 15:14
наш Байрамяша!!! мои поздравления!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ice van Reed (раскрыть)
03 декабря в 22:55
Тут не поспоришь.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Евгений Быстров (раскрыть)
03 декабря в 20:07, ред.
В этом году заявили, успел сб. Грузии забить. Касаемо нынешней сборной в ней играют 11 друзей Черчесова!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ice van Reed (раскрыть)
03 декабря в 19:28
А жаль.Пригодился бы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 17:45
Энержайзер. Всадник без головы. Это все о нем, но голова теперь на месте. Быстро бегает, думает, большая работоспособность, вынослив. Поздравление Хорену!
Трезвый повар
Трезвый повар
03 декабря в 17:23
Хорен трудяга. Бьётся на поле в каждом матче не жалея сил. Я рад что именно его признали лучшим игроком лиги
Ice van Reed
Ice van Reed
03 декабря в 16:53
Хорик заслужил по праву!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Евгений Быстров (раскрыть)
03 декабря в 16:52
Да, так как не дождался вызова в сборную России
Евгений Быстров
Евгений Быстров
03 декабря в 16:25
Он за Армению играет?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
03 декабря в 15:46
И это правильное решение.Байромян лучший по игре и забил три гола.
тумба-юмба
тумба-юмба
03 декабря в 14:57
Куда катится наш футбол.Этот курносый,лучший игрок?БРЕД.
Legend 6
Legend 6 ответ астап бендер (раскрыть)
03 декабря в 14:53
астап бендер
астап бендер
03 декабря в 14:35
Хорэн постоянно прибавляет, как-бы и его Валера с Артошесом не продали.
астап бендер
астап бендер ответ Legend 6 (раскрыть)
03 декабря в 14:30
Он лучший по игре РУЧКАМИ !
gentlewolf
gentlewolf
03 декабря в 14:25
Звучит как приговор российскому футболу.
berda2003
berda2003
03 декабря в 13:44
утешительный приз за карабах?
Ислам0926
Ислам0926
03 декабря в 13:32
Ну что ж в ноябре был лучшим
112910415
112910415
03 декабря в 13:18
хотел я огорчиться, но передумал ...
Хорен от борьбы не отлынивает никогда, энергии не жалеет, молодец !
хоть и изяществом решений не блистает
ARMENIAN
ARMENIAN
03 декабря в 13:17
ура!
Absinthe2
Absinthe2
03 декабря в 13:09, ред.
Хорик - моторик)
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 11:58
Что-то Дзюба перестал побеждать в этом рейтинге🤣
Сменил интересы?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 11:32
Самый лучший из армян больше не Генрих Мхитарян.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 11:23
Пусть будет так.
particular
particular
03 декабря в 11:19
На фоне бледной игры других возможных претендентов, Байрамян иногда выделялся... Но он - не идеальная модель для этой номинации...
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 11:17
Это правильный выбор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 11:14
Может, так и есть...
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 11:13
Молодец, хорошо постарался.
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