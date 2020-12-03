Байрамян — лучший игрок РПЛ по итогам ноября

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.
За игрока «Ростова» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, представители «Матч Премьер» отдали свой голос за Илью Лантратова («Химки»).
Напомним, что Байрамян попал в символическую сборную 15-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».
Хорен от борьбы не отлынивает никогда, энергии не жалеет, молодец !
хоть и изяществом решений не блистает
Хорен от борьбы не отлынивает никогда, энергии не жалеет, молодец !
хоть и изяществом решений не блистает
Сменил интересы?
Сменил интересы?