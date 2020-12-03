Байрамян — лучший игрок РПЛ по итогам ноября

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03 декабря 2020, 11:12

Полузащитник «Ростова» признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

За игрока «Ростова» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, представители «Матч Премьер» отдали свой голос за Илью Лантратова («Химки»).