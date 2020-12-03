Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентльменом года»-2020

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03 декабря 2020, 08:20

Защитник сборной России и ЦСКА стал лауреатом премии «Джентльмен года»-2020. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».

В первом этапе голосования болельщики определили тройку претендентов, в которую вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, а также сам Марио Фернандес.

На втором этапе специально отобранное жюри путём голосования определила лауреатом награды именно защитника «армейцев», который победил своего ближайшего конкурента с перевесом всего в один балл (25:24).

В 2019 году победителем премии «Джентльмен года» стал защитник «Зенита» и национальной команды России Юрий Жирков.