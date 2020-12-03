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Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентльменом года»-2020

03 декабря 2020, 08:20

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года»-2020. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».

В первом этапе голосования болельщики определили тройку претендентов, в которую вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, а также сам Марио Фернандес.

На втором этапе специально отобранное жюри путём голосования определила лауреатом награды именно защитника «армейцев», который победил своего ближайшего конкурента с перевесом всего в один балл (25:24).

В 2019 году победителем премии «Джентльмен года» стал защитник «Зенита» и национальной команды России Юрий Жирков.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 17:55
Хвичу надо было, как по мне. Единственный футболист, который признал, что нарушал во время матча и сказал судье, чтобы гол не засчитывали, если не изменяет память. Вот истинное джентльменство и пример для остальных.
тумба-юмба
тумба-юмба
03 декабря в 15:17
То что защитник хороший спору нет.Но,джентельмен года?Частенько когда он заводится, исподтишка играет очень грубо.Не достоин он.
55psb66
55psb66
03 декабря в 15:13
хороший выбор
Schaytan
Schaytan
03 декабря в 14:04
Дзюба порно-актёр года
Z. Kramer
Z. Kramer
03 декабря в 13:40
Поздравляю Марио. Заслуженная награда.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 13:40
Марио давно заслужил эту награду. Играет всегда корректно, с судьями не скандалит, никогда не ныряет, пашет за двоих , никогда не опускается ниже определенного , достаточно высокого уровня. Лишнего не болтает, скромен во всем. Предан ЦСКА . В скандалах не замечен.
Вполне достойный лауреат.
Всем здоровья.
Kosmos58
Kosmos58
03 декабря в 13:34
А что, Мария лучше всех бабушку через дорогу перевела?!.
makkie
makkie
03 декабря в 12:43
Уверен, если бы не зашквары от Дзюбы, премию отдали бы ему. А тут пришлось срочно переигрывать)
Великолепный
Великолепный
03 декабря в 11:49
Молодец Марио заслужил!
Поздравляю!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 декабря в 11:48
При всем уважении, такие награды в пользу бедных, особенно в современном футболе, где игроки в 80% случаев падают и катаются по полю для того, чтобы сорвать атаку или пенальти заработать. Непонятно уже, где тут джентльменство и непонятно, почему за это нужно давать награду и непонятно, какие критерии для нее.

Сделали бы лучше нормальную награду российским игрокам, типа ЗМ, от какой-нибудь независимой газеты. Чтобы не мутные "33 лучших", куда полчемпионата входит, были, а чтобы с помпой ее вручали и она ценность представляла в глазах игроков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
03 декабря в 11:28
Именно такую номинацию (кризис личности) я и имел в виду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sanches65 (раскрыть)
03 декабря в 11:27
А что ты переживаешь ? Тедеско номинирован на звание "Попрыгунчик" года. Конкурентов у него нет. В связи с твоей терминологией, используя принцип аналогии ,а кто с учетом внешности Мозес ( №8 с Спартаке)?
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 11:22
Это просто физиологизм,не надо преувеличивать происшедшее.А вот снимать и хранить это на гаджете "для истории"-вот это психический и нравственный кризис личности.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 11:20
Возможно,больше,надо пересчитать.Но им пофиг:Пукнули,испортили воздух-и в норку! Главное-лайки,овчарки и прочие беспородные шавки.
Sanches65
Sanches65
03 декабря в 11:19
Наш футбол пробил очередное дно, уже обезьян начали награждать. Сколько Фернандес в России? но ни слова по русски, Тедеско пол года и уже может объяснятся на могучем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
03 декабря в 11:18
А сколько трофеев у предыдущего бородатого жентльмена Джикии ? Ровно в 10 раз меньше, чем у Марио
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 11:17
"понырять, поисполнять, побузить, поскандалить" - это да, но как назвать увлечение Дзюбы и входит ли оно в перечень?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
03 декабря в 11:14
Я бы добавил, что это ровно в 10 раз больше, чем бородатый Джикия.
Beekeeper
Beekeeper
03 декабря в 11:01
а Дзюба д...очун года :)
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
03 декабря в 10:46
Пять тебе за отвязный гумор!!!

Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
Серебряный призёр чемпионата (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка России: 2012/13
Обладатель Суперкубка России (3): 2013, 2014, 2018
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 10:44
Я бы поставил на Дзюбу,но тёлка вскрыла его телефон.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 10:41
Марио,пора помогать!
shur
shur ответ Пердивбург (раскрыть)
03 декабря в 10:18
Пердивбург
Пердивбург
03 декабря в 10:11, ред.
Джентльмен не наше слово. "Мужик года" в России должна быть номинация.
shur
shur
03 декабря в 10:09
Заслужил!
particular
particular
03 декабря в 09:52, ред.
Нынче, становится всё сложнее кого-то номинировать на Джентельмена, - понырять, поисполнять, побузить и поскандалить многие считают неотъемлемой частью своей профессии 🤨 Марио - редкое исключение 👍
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 09:40
Дзюба номинант на "Порно-Оскар"
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
03 декабря в 09:30
А я знаю какую премию получит дзюба , а награждать будет азмун :)))
JackNorz
JackNorz
03 декабря в 09:20
Дзюбе можно было бы утешительный приз вручить, в номинациях "рука года" и "доминатор на международных переговорах"
mangox23
mangox23
03 декабря в 09:07
Ему можно каждый год вручать
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