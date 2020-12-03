Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентльменом года»-2020

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года»-2020. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».
В первом этапе голосования болельщики определили тройку претендентов, в которую вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, а также сам Марио Фернандес.
На втором этапе специально отобранное жюри путём голосования определила лауреатом награды именно защитника «армейцев», который победил своего ближайшего конкурента с перевесом всего в один балл (25:24).
В 2019 году победителем премии «Джентльмен года» стал защитник «Зенита» и национальной команды России Юрий Жирков.
Вполне достойный лауреат.
Всем здоровья.
Вполне достойный лауреат.
Всем здоровья.
Поздравляю!
Поздравляю!
Сделали бы лучше нормальную награду российским игрокам, типа ЗМ, от какой-нибудь независимой газеты. Чтобы не мутные "33 лучших", куда полчемпионата входит, были, а чтобы с помпой ее вручали и она ценность представляла в глазах игроков.
Сделали бы лучше нормальную награду российским игрокам, типа ЗМ, от какой-нибудь независимой газеты. Чтобы не мутные "33 лучших", куда полчемпионата входит, были, а чтобы с помпой ее вручали и она ценность представляла в глазах игроков.
Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
Серебряный призёр чемпионата (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка России: 2012/13
Обладатель Суперкубка России (3): 2013, 2014, 2018
Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
Серебряный призёр чемпионата (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18
Обладатель Кубка России: 2012/13
Обладатель Суперкубка России (3): 2013, 2014, 2018