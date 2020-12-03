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Наставник «Химок» Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

03 декабря 2020, 10:33

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре.

В прошедшем месяце «Химки» сперва уступили дома «Зениту» (0:2), но затем одержали победы над «Рубином» (2:0, дома), «Уфой» (2:1, на выезде) и «Краснодаром» (1:0, дома).

Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков после 16 матчей.

В 17-м туре подопечные Черевченко встретятся с ЦСКА.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 17:48
Поздравление Черевченко Игорю! Заслужено. Давно отмечаю этого тренера и рад, что не ошибся.
alex074
alex074
03 декабря в 17:00
Пусть теперь "гениальное" руководство Арсенала, в лице хозяина чебуречной, кусает логти...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 декабря в 15:54
Странная ситуация в РПЛ. Еще пару месяцев назад он с позором был изгнан из Тулы, как проваливший работу и сейчас лучший в РПЛ. А куда Тула смотрела? Хотя мне лично он нравится как и Карпин и Талалаев.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
03 декабря в 15:50
Химки должны потеснить Зенит и ЦСКА
beefs
beefs
03 декабря в 15:25
заслужил, так держать...
nikoladolgov
nikoladolgov
03 декабря в 14:03
А вот если б Червяк возглавил Зенит или ЦСКА - то победы бы были как на заказ.
Но в Спартак нельзя !
112910415
112910415
03 декабря в 13:59
Черевченко волшебство соорудил ... никто-никто не смог бы предсказать !
sv_1969
sv_1969 ответ blitz (раскрыть)
03 декабря в 13:24
Ну да!Витька конечно надо было)))
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 13:23
Это не правильно!Семака в студию)))
Ну а без иронии!Все правильно)
Caniggia
Caniggia
03 декабря в 11:38
Пожалуй, справедливо, так как 3 победы подряд, не обладая даже средним составом - это что-то!
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 11:24
А как по мне,то Валерка.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 11:20, ред.
При всей скудности выбора и постоянно спотыкающихся фаворитах чемпионата РПЛ, наверное лучшая альтернатива из всех имеющихся. Ну может, еще на Валеру обратить внимание.
blitz
blitz
03 декабря в 10:35
С чего бы это лучший?
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