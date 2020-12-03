Наставник «Химок» Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

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03 декабря 2020, 10:33

Главный тренер «Химок» признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре.

В прошедшем месяце «Химки» сперва уступили дома «Зениту» (0:2), но затем одержали победы над «Рубином» (2:0, дома), «Уфой» (2:1, на выезде) и «Краснодаром» (1:0, дома).

Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков после 16 матчей.

Игорь Черевченко стал лучшим тренером ноября в #ТинькоффРПЛ 😎



Наставника «Химок» единогласно выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР 📊#ТренерМесяца pic.twitter.com/AoVBHELGwg — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020