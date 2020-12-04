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Марадишвили: «Думаю, мы уйдем на перерыв на первом месте»

04 декабря 2020, 18:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал поражение московского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Думаю, мы не забили свои моменты. В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты.

Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график, не удается наладить свои моменты в завершении. Успеваем, конечно, восстанавливаться, но все-таки играть два дня на третий не так уж легко.

Почему российские клубы в еврокубках неудачно играют в этом сезоне? Не знаю. Где-то не везет просто.

Думаю, мы уйдем на перерыв на первом месте. Хорошо подготовимся на сборах и закончим чемпионат удачно.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 10:49
игра-то плоховатая
Звонкий пони
Звонкий пони
04 декабря в 22:54, ред.
А мне нравится его настрой. Да, играли неважно последние матчи. Но я верю, что команда сумеет собраться и наберет максимальное количество очков в завершающий период. "Верим в Команду! " Не так-ли, господа болельщики..?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
04 декабря в 21:25
Я смотрю на его лицо и вижу, что оно утомлено и движения ног не такие резкие и ыстрые как раньше. Он фактически, в отличие от других вообще без замен играет, в том числе и в Сб. Хорватии. Свежести уже нет. А оппкали его и раньше.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 20:58
Я бы сказал, что Влашич не наелся, просто соперники изучили его и нашли противоядие на него.
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 19:49
Думаю...думаю...А я думаю,что на третьем месте.
cska vperiod
cska vperiod
04 декабря в 19:29, ред.
Интересно Костик знает почему у индюка длинная шея, а потому, что пытается много и долго думать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 19:25
Думаю Химки будут против!
Ген Геныч
Ген Геныч
04 декабря в 19:03
Да какая разница вообще кто победит в этом болоте!!!!!!!!!!!!!!!Результат будет один и тот же!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 19:01
Это ерунда главное сохранить Гончаренку.
Добряк
Добряк
04 декабря в 18:43
То думает он, то не думает. Играть надо, епт...
batog
batog ответ ДСА (раскрыть)
04 декабря в 18:42
И думать, думать, думать....
ДСА
ДСА
04 декабря в 18:39
Нужно меньше говорить и больше делать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 декабря в 18:30
При чем здесь первое место, когда игры нет никакой, одна имитация. Даже Влашич уже наелся под завязку.
Mangur
Mangur
04 декабря в 18:29
Без разницы. Всё равно чемпионами не станете.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 18:23
Как вчера ты играл, вообще не следовало бы рот открывать.
STVA 1
STVA 1
04 декабря в 18:13
Медаль во всю грудь!
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 18:07
Время покажет...
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