Марадишвили: «Думаю, мы уйдем на перерыв на первом месте»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение московского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (0:1).

Думаю, мы не забили свои моменты. В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты.

Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график, не удается наладить свои моменты в завершении. Успеваем, конечно, восстанавливаться, но все-таки играть два дня на третий не так уж легко.

Почему российские клубы в еврокубках неудачно играют в этом сезоне? Не знаю. Где-то не везет просто.

Думаю, мы уйдем на перерыв на первом месте. Хорошо подготовимся на сборах и закончим чемпионат удачно.