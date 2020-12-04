Широков: «Семак ни в чём не уступает Карпину и Слуцкому»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поддержал главного тренера питерского клуба Сергея Семака.
Исходить нужно из того, что Семака нужно оставить, потому что он выиграл два титула и может поменять структуру игры команды на более атакующую и разнообразную. Если сейчас убирать, то кого ставить? Почеттино? Давайте честно, он сюда не поедет так же, как и Фалькао. Есть Валера [Карпин], есть Леонид Слуцкий, но они задействованы. Я не вижу, в чём им может уступать Сергей Семак. У него есть возможность за зиму преобразовать игру команды.
Рибалта? Ну, работает. Сейчас пришёл Андрей Сергеевич [Аршавин], ещё улучшит ситуацию. Я думаю, что пройдёт какое-то время и Аршавин будет готов отвечать за «Зенит».
Однако, знание подтрибунной кухни, шашни с судейками и некоторые навыки проведения занятий по физкультуре не дают им никаких преимуществ в поединках даже с середняками еврочемпионатов...
А поэтому, выбор среди наших коучей, почти обречён на провал...
P.S. А кто же Широкова поддержит...
Однако, знание подтрибунной кухни, шашни с судейками и некоторые навыки проведения занятий по физкультуре не дают им никаких преимуществ в поединках даже с середняками еврочемпионатов...
А поэтому, выбор среди наших коучей, почти обречён на провал...
P.S. А кто же Широкова поддержит...