Широков: «Семак ни в чём не уступает Карпину и Слуцкому»

Бывший полузащитник «Зенита» поддержал главного тренера питерского клуба .

Исходить нужно из того, что Семака нужно оставить, потому что он выиграл два титула и может поменять структуру игры команды на более атакующую и разнообразную. Если сейчас убирать, то кого ставить? Почеттино? Давайте честно, он сюда не поедет так же, как и Фалькао. Есть Валера [Карпин], есть Леонид Слуцкий, но они задействованы. Я не вижу, в чём им может уступать Сергей Семак. У него есть возможность за зиму преобразовать игру команды.

Рибалта? Ну, работает. Сейчас пришёл Андрей Сергеевич [Аршавин], ещё улучшит ситуацию. Я думаю, что пройдёт какое-то время и Аршавин будет готов отвечать за «Зенит».