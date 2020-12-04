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Широков: «Семак ни в чём не уступает Карпину и Слуцкому»

04 декабря 2020, 17:08

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поддержал главного тренера питерского клуба Сергея Семака.

Исходить нужно из того, что Семака нужно оставить, потому что он выиграл два титула и может поменять структуру игры команды на более атакующую и разнообразную. Если сейчас убирать, то кого ставить? Почеттино? Давайте честно, он сюда не поедет так же, как и Фалькао. Есть Валера [Карпин], есть Леонид Слуцкий, но они задействованы. Я не вижу, в чём им может уступать Сергей Семак. У него есть возможность за зиму преобразовать игру команды.

Рибалта? Ну, работает. Сейчас пришёл Андрей Сергеевич [Аршавин], ещё улучшит ситуацию. Я думаю, что пройдёт какое-то время и Аршавин будет готов отвечать за «Зенит».

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ lobsterdam (раскрыть)
05 декабря в 09:40
Лавры Кокорина и Мамаева Широкову спать не дают. Ведь столько прессы они имели после известного мордобоя, Киркоровым и не снилось...
s013827
s013827
05 декабря в 09:21
Три лузера на Плющихе - они и в Африке три лузера на Плющихе.
AMT
AMT
05 декабря в 09:04
Помнится как Валера Дзюбу гнобил в Спартаке. Не забалуешь.
Некакойшенко
Некакойшенко
05 декабря в 08:51
Заберите у Ромы микрофон.Срочно.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
05 декабря в 07:53
А он все говорит,говорит... Игроком говорил, уже не играет, а все говорит и говорит... Говорить можно, конечно , ничего не скажешь, но вот есть нечто такое, чувство такое, и оно уже давно возникло: замолчишь ты когда нибудь или нет? Каждой бочке затычка.
Wolf77785
Wolf77785 ответ particular (раскрыть)
05 декабря в 06:44
а как же Мальорка Карпина?
Snake Plissken
Snake Plissken
05 декабря в 01:09
Я бы в тренеры пошёл - пусть меня научат!
lobsterdam
lobsterdam
04 декабря в 23:40
самого бы кто его поддержал, ему ведь срок светит. Интервью, видимо, в суде происходило, где РШ в качестве обвиняемого?
ildar_3871
ildar_3871
04 декабря в 23:07, ред.
По сравнению со Слуцким , Семак физрук !
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
04 декабря в 22:34
Семак может и не уступает,а вот на сколько ,,Зенит,, по составу превосходит и ,,Ростов,,и ,,Рубин,,...это вопрос.Прежде чем писать глупость,надо десять раз подумать.
kinderpingui
kinderpingui
04 декабря в 22:00
А шикорокова разве еще не посадили ? Уголовник на свободе!!!
Kosmos58
Kosmos58
04 декабря в 20:58
Кто этого урода широкого допустил к СМИ???
протон1
протон1
04 декабря в 20:49
ахаах. лучше бы судейскими делами своими занялся. ни чем не уступает кричит. семак физ рук. ему далеко еще до слуцкого
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 20:49
Слуцкий уже все всем доказал
с ЦСКА доходил до 1/4 финала ЛЧ.
А Семак второй год подряд занимает 4-ое место в группе.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
04 декабря в 20:46, ред.
Семак: "Широков ни в чём не уступает Тайсону и М.Али".
particular
particular ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
04 декабря в 20:21, ред.
Согласен...
Нужно глаза поднимать, смотреть в даль, искать нужное и не стыдясь брать лучшее, как при Петре... Надо руками браться за дела, а не шарить по чужим карманам... Булками шевелить, ибо за нас наше никто не сделает... Не упиваться чванством, а учиться и догонять...
Иначе, нас так и будут погонять 😒
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 20:02
А разве этого бандюгана уже отпустили ?
Ему же три года присудили ?
Или у нас законов нет как и в РФПЛ ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 декабря в 19:50
Почему негодяй в эфире?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ particular (раскрыть)
04 декабря в 19:49
Да уж , конспекты Лобановского ,Бескова ,Ахалкаци они уж точно не читали ! А количество тренеров -недоучек всё растёт и растёт в геометрической прогрессии . Правильно поступал Пётр-1 ,когда посылал свои талантливые головы учиться за бугор ! Почему бы сейчас так не поступить ? Наш футбол срочно нужно поднимать с колен ! А как иначе ?
Ironigor
Ironigor
04 декабря в 19:46
Последняя добрая малява с воли !!!
SHMEL
SHMEL
04 декабря в 19:39
Этим двоим Семак точно уступает.
nikot
nikot
04 декабря в 19:37, ред.
Широкову,а что вас уже выпустили из сумашедшего ...!?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 19:30
По количеству тренерских трофеев уступает!
praporchik zadov
praporchik zadov
04 декабря в 19:26
Думаю Адвокат и Боаш были лучшими тренерами в Зените ....остальные приходили на готовое
матос
матос
04 декабря в 19:25
Гляжу сегодня слишком много Широкова , наговориться вдоволь от души перед судом хочет этот тупой бандерлог?
МапС
МапС
04 декабря в 19:22
Семаку лучше в попы податься - в этой сфере у него задатков больше, чем в футболе. При храме исчо вегетарианскую трапезную можно открыть. Прихожане валом попрут.
neukomm
neukomm
04 декабря в 19:16
Широков лучше бы держал язык за зубами, а еще лучше руки и ноги не поднимал
Рыжая Борода
Рыжая Борода
04 декабря в 19:14
Аршаваина и Слуцкого по имени-отчеству, Карпина - по имен
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 19:11
Слуцкому уступает и еще как! Так что не надо тут) А вот Валере он вполне соответствует.
Caniggia
Caniggia
04 декабря в 19:08
Из этой тройки Семак самый слабый. Ощущение, что он не является авторитетом для игроков, особенно иностранцев, а команда играет сама по себе, по инерции. Даже Дзюба в интервью косвенно наехал на трусливую тактику Семака, сказав, что у нас такой менталитет и мы всего боимся. Намекая, что пора бы и в Европе стараться играть первым номером. Но матч с Брюгге показал, что опять какая-то анархия творится на поле у Зенита. Что это - команда не слышит тренера или тренер не так объясняет и не чувствует команду? В результате мы видим унылую игру, на которую без слёз смотреть нельзя.
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