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Быстров: «Может ли Семак посадить Малкома на замену? Если да, то хорошо»

04 декабря 2020, 18:00
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о поражении питерского клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:3).

Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России. В чемпионате можно справляться Суторминым и Мостовым. Для этого покупаются иностранцы, которые обязаны проявлять себя в данном турнире. Если иностранцы, купленные за 40 и за 20 миллионов, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то о чем здесь можно говорить?

Мы говорим про Семака, а он получает свой опыт. Игроки же выходят на поле. Они должны хоть что-то показать. Если ты получаешь больше 5 миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком.

Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 декабря в 21:58
а телесные наказания ввести ?
Legend 6
Legend 6
04 декабря в 21:53
"Если ты получаешь больше 5 миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного."

Да да, Дзюбу это тоже касается, у него тоже 5 миллионов зарплата)))
nubom
nubom ответ Legend 6 (раскрыть)
04 декабря в 20:59
Так в том и дело, что стул -то у нас жидкий...
Legend 6
Legend 6 ответ nubom (раскрыть)
04 декабря в 20:54
Не, тут скорее хорошо применяема пословица: Не можешь ср...ть, не мучай ...опу)
cska1948
cska1948
04 декабря в 20:50
"Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России..."
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Вот они и ходят по полю пешком в знак протеста, что их используют не по назначению - заставляют ещё и в РПЛ выходить на поле.
матос
матос
04 декабря в 20:27
Как же я рад что Интер не купил его у Бордо , Барса забрала поняла что хлам и впарила Зениту :-) Довольствуйтесь бездарем ленивым теперь :-)
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 19:53
Кто же посадит на лавку памятник стоимостью в 40 млн евреек? Скорое великий грузино-российский монументалист перестанет ваять колоссов и начнёт делать нецке для продажи на ВДНХ.
nubom
nubom ответ Legend 6 (раскрыть)
04 декабря в 19:39
Согласен. По нашим дорогам запорожец - самое то...
Tostao
Tostao
04 декабря в 19:34
А может ли Малком посадить Семака на трибуны или экспертом на МатчТВ? Если да, то это правильно.
Legend 6
Legend 6
04 декабря в 19:08
Про Семака.
Набор опыта Семаком можно сравнить с начинающим водителям, которому купили дорогую машину, комфортную, с мощным мотором. А он ее не жалеет. А игра в Еврокубках сравнима с ударом в столб.
Та же ситуация и в ЦСКА, только там машина подешевле.
Legend 6
Legend 6
04 декабря в 19:05
Ахахахах, зато Вальверде когда усадил на лавку Малкома, все говорили что талант тренер губит. А по факту чувак приехал большой клуб на большую зарплату и расслабил булки. Вот и сел на лавку. Потом перешел в Зенит, опять на большую зарплату. Тут даже напрягать булки не надо чтобы играть в основе.
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 18:26
Малком на лавке вообще обленится.
RomzesRZN
RomzesRZN
04 декабря в 18:18
Серёг, это Володька! Вы там угольков своих тренируете? Стеночки там, забегания?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 18:13
Лавка и влияния коллектива здесь мало могут помочь. Здесь нужна вдумчивая экзекуция, а в случае встречи дальнейшего непонимания перспектива отработки вложенных средств на добыче полезных ископаемых в урановых приисках.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 18:09, ред.
40 млн. евро народных денег выброшены в трубу. И в ЛЧ не помог.
shlomo
shlomo
04 декабря в 18:07
Заставить можно...ввести штраф и пусть выеживается дальше...
Faustello
Faustello
04 декабря в 18:03
Малколм! Это Володька, вы там Семака вообще тренируете, лавочки там всякие, приседания?
drug01
drug01
04 декабря в 18:01
Надо решать проблемы
Zenit_84
Zenit_84
04 декабря в 18:01
А почему не может-то?
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