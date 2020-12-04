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Семак: «Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок»

04 декабря 2020, 14:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Урала» в матче 17-го тура РПЛ.

График — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.

Сегодня будем решать, кто в каком функциональном состоянии, посмотрим на травмированных игроков: кто из них сможет готовиться, кто не сможет. Это занятие — определяющее для принятия решения, кто появится на поле в завтрашнем матче.

Во-первых, «Урал» гораздо надежнее стал играть в обороне. Во-вторых, это опытная команда, у которой есть хорошие футболисты, уже опытные, которые умеют и хорошо контролировать мяч, и правильно играть. Очень крепкая команда с точки зрения состава и игры. Посмотрим, нам нужно прежде всего определиться с нашими игроками — с теми, кто лучше готов на данный момент.

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Все комментарии
m40
m40
05 декабря в 13:13
Серёжа, вот зачем вы боретесь за чемпионство? Чтобы в следующем году опять ныть про перелёты и тяжёлый график? Бросайте напрягаться, займете 7 место и будете отдыхать в следующем году. Ну и от сборников конечно лучше избавиться, чтобы полегче было
112910415
112910415
05 декабря в 10:23
и мы за вас ужасно рады
mortid
mortid
05 декабря в 07:31
Снова скулят про усталость, тяжело. Ё-моё, в других странах такой же график, почему они не скулят, а выходят и рвут вас тщедушных? Физически игроки РПЛ ниже плинтуса, скорость черепашья. Одни ленивые упыри получающие огромные деньги и всю тренировку думающие об одном, как побыстрее свалить.
Twisted
Twisted
05 декабря в 00:59
Он после каждого проигранного матча лыбится довольный и говорит что играли неплохо.. может с головой какие то уже проблемы?
Жека10
Жека10
05 декабря в 00:14
ну ведь глупость городит же.
А если бы ты Серёжка поиграл в АПЛ,где играют в гораздо жёстких условиях,что бы ты тогда пел?Это тебе не нахаляву получать бабло за сливные матчи,там бы пришлось отчитываться
Костик Смирнов
Костик Смирнов
05 декабря в 00:00
Похоже пора уже начинать собирать вещи
Олег Борткевич
Олег Борткевич
04 декабря в 22:41
Нет никакого желания смотреть завтра футбол. Спасибо Зенит!
kinderpingui
kinderpingui
04 декабря в 22:02
Семак хватит ныть девка!!! График такой же как у всех!!! Хватит. Из себя и из девиц (футболистов) зенита делать мученец!!! Вы сыграли ни больше ни меньше других команд!!!
kitaeЦ
kitaeЦ
04 декабря в 21:12
Продать Малкома, на эти деньги купить Брюгге и не мучаться.
Migelito
Migelito ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 20:55
Это так в тему) И лучшее за несколько лет)
протон1
протон1
04 декабря в 20:53
семак рад что его не уволили точнее будет
memphis
memphis
04 декабря в 20:32
Семак: слава богу вылетели из кубков, ездить никуда не надо. Лежи на печи и др...чи
galem72
galem72
04 декабря в 19:45
Вылететь с последнего места - польза! Это победа скреп. Можно и награждать уже. ))
viv
viv
04 декабря в 19:37
Семак рад, выездные матчи закончились- 4-ое место и 1 очко, вот все что смогли добиться.
nikot
nikot
04 декабря в 19:34
Зенит это олицетворение нашей власти,100% совпадение!!!
nikot
nikot
04 декабря в 19:32
Семак,Медведев-это шапито!!!
Hypnoz
Hypnoz
04 декабря в 19:13
Теперь, Сергей Богданыч и команда могут отдохнуть. ЛЧ заканчивается, можно расслабиться.
Чемпионы, как никак... !
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 19:13, ред.
Да, но дальше будет явно не легче сине- бело-голубым! Впереди ведь Боруссия Дортмунд в ЛЧ...Возвращаться к чемпионской психологии не так то и просто!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ phantom-k (раскрыть)
04 декабря в 19:08
А разве они будут писать об этом или говорить по Матч ТВ?!!!!!!!!!!))))))))))))))Все медиа(спортивные)под Газпромом ,еще бы они стали писать о том,как Зенит возили мальчишки!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))Тьфу ....!!!!!!!!!!!!!!Когда уже этот Газпром уйдет из спорта,куда .... не сунется,везде проблемы создает п......ы к........е!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ морозз (раскрыть)
04 декабря в 18:53
у них же есть побратимы из шальке,как раз туда отправляются
морозз
морозз
04 декабря в 18:37
Семак просто обязан продолжить работу в Зените и опустить команду в Пердив!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 декабря в 18:34
Когда уже закончится твой отрезок?
Перевернул бы сам свою страницу.
phantom-k
phantom-k ответ stepstep stepstep (раскрыть)
04 декабря в 18:08
Ну Орлов же выступил. Сказал все потому что не украли у Рубина Деспота
stepstep stepstep
stepstep stepstep
04 декабря в 18:07
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ phantom-k (раскрыть)
    04 декабря в 18:06
    Ты ошибся дружище,это мое субъективное мнение.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ alexamit (раскрыть)
    04 декабря в 18:05
    Динамо еврокубковую компанию закончили на играх с грузинами, сидели бы, не высовывались.
    phantom-k
    phantom-k ответ Lokoman111 (раскрыть)
    04 декабря в 18:03
    Черданцев, выходи, мы тебя узнали
    phantom-k
    phantom-k
    04 декабря в 18:00
    А знаете что самое мерзкое??? Мы были вынуждены выпускать молодых... нет глубины состава... и почему-то никто не говорит о том что «флагмана» отвозил 19-летний Де Кетеларе и 20-летний Ланг. Везде, во всех изданиях прочитал про «юного» Прохина. И нигде не написали что бомжей отвозили школьники. Такие же по возрасту как Шамкин и Прохин. Ау, Зенит!!!! Это не дно, это днище!!!!!
    шацк
    шацк
    04 декабря в 17:53
    Зря радуетесь - дома проигрывать вдвойне неприятнее!
    Союзник противников
    Союзник противников
    04 декабря в 17:48
    Пустословие.
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