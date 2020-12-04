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Аршавин: «Потенциал „Краснодара“ выше, нежели там, где они находятся»

04 декабря 2020, 17:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парадоксально, что единственная команда, которая пробилась в евровесну, находится достаточно низко в турнирной таблице [РПЛ]. Не сказать, что краснодарцы пренебрегали чемпионатом России, просто так складывалось, что они практически всегда встречались с достаточно серьезными соперниками после Лиги чемпионов — были уставшими либо обескровленными. Думаю, что потенциал «Краснодара» выше, нежели там, где они находятся. Матч с «Ренном» — это первая и единственная игра этой осени, где российский клуб был сильнее европейского и заслуженно победил.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
04 декабря в 19:27
Откуда тебе знать это Андрейка?...
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 18:40
Краснодар - лучший в России европейский клуб.
kust07
kust07
04 декабря в 18:05
Краснодару простительно все, всё-таки клуб впервые в истории в ЛЧ
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
04 декабря в 18:05
Друид зелья ещё не наварил кудесного!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 17:58
Наверное ещё не разыгрались! 😜🤣
Faustello
Faustello
04 декабря в 17:52
Андрюшка верно глаголит!
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 17:50
Так в чём потенциал?
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