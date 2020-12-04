Аршавин: «Потенциал „Краснодара“ выше, нежели там, где они находятся»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парадоксально, что единственная команда, которая пробилась в евровесну, находится достаточно низко в турнирной таблице [ РПЛ ]. Не сказать, что краснодарцы пренебрегали чемпионатом России, просто так складывалось, что они практически всегда встречались с достаточно серьезными соперниками после Лиги чемпионов — были уставшими либо обескровленными. Думаю, что потенциал «Краснодара» выше, нежели там, где они находятся. Матч с «Ренном» — это первая и единственная игра этой осени, где российский клуб был сильнее европейского и заслуженно победил.