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Полузащитник «Урала» Шаболин — о дебютном голе в РПЛ: «Без эмоций особо»

06 декабря 2020, 11:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Артём Шаболин прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). В игре с питерским клубом хавбек забил свой первый гол в российском первенстве.

Проиграли 1-5, счет неудовлетворительный. Работаем дальше, готовимся к ЦСКА.

Какие были эмоции после забитого гола? Абсолютно никаких. Конечно, приятно было забить. Но в целом проигрывать 1-5… Без эмоций особо.

Как оценю свою игру? Тяжело оценить, честно говоря. Всё равно командная игра на первом месте. Индивидуальную игру сложно оценивать в таких матчах.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
06 декабря в 15:19
Забили один чтобы показать иллюзию борьбы в продажном матче. Чтобы потом не подкопаться было ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 12:05
Давай в каждом матче по голу!
Литейный 4
Литейный 4
06 декабря в 11:56
Этот гол для тебя исторический. Больше чемпиону не придется забивать. Гыгыгы
Mangur
Mangur
06 декабря в 11:25
Какие могут быть эмоции
drug01
drug01
06 декабря в 11:25
Молодец удачи дальше
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