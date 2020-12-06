Полузащитник «Урала» Шаболин — о дебютном голе в РПЛ: «Без эмоций особо»

Полузащитник «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). В игре с питерским клубом хавбек забил свой первый гол в российском первенстве.

Проиграли 1-5, счет неудовлетворительный. Работаем дальше, готовимся к ЦСКА .

Какие были эмоции после забитого гола? Абсолютно никаких. Конечно, приятно было забить. Но в целом проигрывать 1-5… Без эмоций особо.

Как оценю свою игру? Тяжело оценить, честно говоря. Всё равно командная игра на первом месте. Индивидуальную игру сложно оценивать в таких матчах.