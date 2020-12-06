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Бородюк: «„Ростову“ не хватило класса, чтобы обыграть „Уфу“»

06 декабря 2020, 16:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ, в котором «Ростов» дома уступил «Уфе» (0:1).

Мы увидели сразу две сенсации. «Ростов» сыграл не очень хорошо, а «Уфа» показала себя хорошо. Вы знаете, в матче против «Динамо» мне понравилось, как играл «Ростов». А здесь бросилось в глаза, что ростовчане не успевают. Может, с командой что-то случилось. Может, не настроились должным образом. Может, после выигрыша в Москве подумали, что обыграют «Уфу» на классе. А класса не хватило. Нужно бегать, бороться и вырывать такие матчи. Для этого нужно прилагать максимум усилий. Мы такого не видели.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 декабря в 17:47
Карпин это не класс, а понты и завышенная самооценка.
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 17:10
Что все про какой-то класс говорят??? Что это такое,в применении к чемпионату,где такую оценку применять вообще неуместно?
Ice van Reed
Ice van Reed
06 декабря в 16:26
В Москве? Алё, мы вообще-то Динамо Дома обыграли!
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 16:26
К концу года Уфа разыгралась.
Литейный 4
Литейный 4
06 декабря в 16:25
со слов Бородюка Уфа на классе обыграла Ростов. Гыгыгы
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