Бородюк: «„Ростову“ не хватило класса, чтобы обыграть „Уфу“»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ , в котором «Ростов» дома уступил «Уфе» (0:1).

Мы увидели сразу две сенсации. «Ростов» сыграл не очень хорошо, а «Уфа» показала себя хорошо. Вы знаете, в матче против «Динамо» мне понравилось, как играл «Ростов». А здесь бросилось в глаза, что ростовчане не успевают. Может, с командой что-то случилось. Может, не настроились должным образом. Может, после выигрыша в Москве подумали, что обыграют «Уфу» на классе. А класса не хватило. Нужно бегать, бороться и вырывать такие матчи. Для этого нужно прилагать максимум усилий. Мы такого не видели.