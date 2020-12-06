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Лесовой: «Месси — мой кумир. Хочу сыграть против „Барселоны“»

06 декабря 2020, 15:37

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о работе под руководством Сандро Шварца, а также заявил, что его кумиром является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Во-первых, ко всем равноценный подход. Сандро одинаково относится и к возрастным футболистам, и к молодым. Он со всеми общается, у нас много тактических занятий как теории, так и на поле. Нас водят за руку и досконально всё показывают. Атмосфера в команде просто супер. Всем всё нравится, все довольны.

Отличия от российских тренеров? Отличия есть, но они не глобальные. В атаке и при обороне я прекрасно понимаю, что от меня конкретно требует тренер, какую я должен занять позицию, какая установка на игру. В некоторых прежних командах, бывало, просто импровизировал. Сейчас всё доступно и понятно.

Если «Динамо» финиширует в тройке, это будет огромным успехом. У нас конкретных задач не ставилось. Мы идём от игры к игре. Задача — побеждать в каждом матче.

На первом месте всегда находится успех команды. Если при этом я хорошо играю и забиваю, это для меня самое главное достижение.

За кого болел в детстве? Я болел только за киевское «Динамо», пока не ушёл оттуда. Но и сейчас смотрю игры, слежу. До 16-17 лет я прям фанател от игры «Динамо». Здорово, что сейчас тоже выступаю в составе «Динамо». Из тех футболистов, чью игру помню осознанно, Месси — мой кумир. Хочу встретиться с «Барселоной» и успеть сыграть против Месси.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 11:48
Тоже не понимаю когда равняются на травмотичнкю истеричку акинфееаа. Старая дырка уровня пердива
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 декабря в 18:05
Купи игровую приставку и сыграй.
"Динамо", в ближайшем будущем, ничего не светит.
"Барселона" не играет в предварительных раундах ЕК.
Впрочем, милиционерам не попасть даже туда.
mangox22
mangox22
06 декабря в 17:10
Очень правильный выбор и Лесовой правильные цели ставит.
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 17:08
ДЛя этого сперва нужно победить "Карабах",а потом получить авоську от своей симпатии.
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 17:06
Не самый подходящий и уважаемый выбор, гнома давно счтают футболистом уровня Лесового.
nubom
nubom
06 декабря в 16:33
Даниил далеко пойдет: похвалил тренера, не обидел команду и ловко прошелся по возрасту Месси...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 декабря в 16:03
Поступательный процесс достижения своей мечты сам по себе весьма неплох. А наиболее вероятный способ достижения мечты сыграть с "Барселоной" - действительно перейти в середняк Ла Лиги( согласен с предыдущем оратором). Слишком много "но" через путь Лиги Чемпионов. Даниил развивается весьма неплохо, если не вестись на легкий заработок паспортиста - мечта вполне осуществима.
Пердивбург
Пердивбург
06 декабря в 16:02
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 15:55
Мечты это хорошо)
Mangur
Mangur
06 декабря в 15:50
Против Барсы? Это врятли.
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 15:49
Может леванте какой-нибудь возьмёт к себе, ну или сельта)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 15:37
Выходи в ЛЧ и играй
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