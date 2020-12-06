Лесовой: «Месси — мой кумир. Хочу сыграть против „Барселоны“»

Полузащитник «Динамо» рассказал о работе под руководством , а также заявил, что его кумиром является форвард «Барселоны» .

Во-первых, ко всем равноценный подход. Сандро одинаково относится и к возрастным футболистам, и к молодым. Он со всеми общается, у нас много тактических занятий как теории, так и на поле. Нас водят за руку и досконально всё показывают. Атмосфера в команде просто супер. Всем всё нравится, все довольны.

Отличия от российских тренеров? Отличия есть, но они не глобальные. В атаке и при обороне я прекрасно понимаю, что от меня конкретно требует тренер, какую я должен занять позицию, какая установка на игру. В некоторых прежних командах, бывало, просто импровизировал. Сейчас всё доступно и понятно.

Если «Динамо» финиширует в тройке, это будет огромным успехом. У нас конкретных задач не ставилось. Мы идём от игры к игре. Задача — побеждать в каждом матче.

На первом месте всегда находится успех команды. Если при этом я хорошо играю и забиваю, это для меня самое главное достижение.

За кого болел в детстве? Я болел только за киевское «Динамо», пока не ушёл оттуда. Но и сейчас смотрю игры, слежу. До 16-17 лет я прям фанател от игры «Динамо». Здорово, что сейчас тоже выступаю в составе «Динамо». Из тех футболистов, чью игру помню осознанно, Месси — мой кумир. Хочу встретиться с «Барселоной» и успеть сыграть против Месси.