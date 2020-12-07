«Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон может перебраться в «Барселону».
Контракт футболиста с клубом из Бергамо заканчивается следующим летом, поэтому уже в январе Мартен сможет вести переговоры с другими командами. «Барселона» рассчитывает бесплатно заполучить де Рона летом.
В подписании игрока лично заинтересован главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, который знаком с защитником по сборной Нидерландов.
Ранее стало известно, что Куман выступает против продажи форварда Мартина Брейтуэйта.