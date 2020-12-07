«Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Аталанты»

1607322451

вчера, 09:27

Полузащитник «Аталанты» может перебраться в «Барселону».

Контракт футболиста с клубом из Бергамо заканчивается следующим летом, поэтому уже в январе Мартен сможет вести переговоры с другими командами. «Барселона» рассчитывает бесплатно заполучить де Рона летом.

В подписании игрока лично заинтересован главный тренер каталонского клуба , который знаком с защитником по сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что Куман выступает против продажи форварда Мартина Брейтуэйта.