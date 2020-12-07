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«Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Аталанты»

вчера, 09:27

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон может перебраться в «Барселону».

Контракт футболиста с клубом из Бергамо заканчивается следующим летом, поэтому уже в январе Мартен сможет вести переговоры с другими командами. «Барселона» рассчитывает бесплатно заполучить де Рона летом.

В подписании игрока лично заинтересован главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, который знаком с защитником по сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что Куман выступает против продажи форварда Мартина Брейтуэйта.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 11:25
другого выхода нету кроме собирать не нужных
ДСА
ДСА
вчера в 10:09
Сейчас даже Барселона падка на халяву.
drug01
drug01
вчера в 10:06
Если тренер считает нужным значит надо брать
Cat01
Cat01
вчера в 10:03
Это очень хорошо молодцы
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:00
хороший полузащитник. Если за бесплатно то почему бы и нет.
Gahi
Gahi
вчера в 09:29
Хороший вариант для клуба
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:29
Де Рон больше опорный
beefs
beefs
вчера в 09:29
даже каталонцы выгадывают, вот времена...
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