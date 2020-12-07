Услуги Дибалы были предложены «большой шестерке АПЛ»

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.
Агенты 27-летнего футболиста предложили услуги своего клиента шести ведущим клубам английского чемпионата: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Арсеналу».
По данным источника, Дибала недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе», поэтому готов покинуть команду в самое ближайшее время.
Ранее на Дибалу также претендовал «Атлетико».
Но самое странное, что Юве "передержал" его и для продажи в Атлетико - там на этой позиции сейчас заиграл Жоао Фелиш... Потому кажется что найти покупателя на Дибалу сейчас будет не так то и просто... =(
Но самое странное, что Юве "передержал" его и для продажи в Атлетико - там на этой позиции сейчас заиграл Жоао Фелиш... Потому кажется что найти покупателя на Дибалу сейчас будет не так то и просто... =(