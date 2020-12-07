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Услуги Дибалы были предложены «большой шестерке АПЛ»

вчера, 11:31

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.

Агенты 27-летнего футболиста предложили услуги своего клиента шести ведущим клубам английского чемпионата: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

По данным источника, Дибала недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе», поэтому готов покинуть команду в самое ближайшее время.

Ранее на Дибалу также претендовал «Атлетико».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
вчера в 17:53
можем вам Миномину подогнать,даже в аренду))) о Жоте толком никто не знал,пока он не стал ньюстар в Ливерпуле.Так что не проглядели,а даже и не видели и не надо преувеличивать. Да и не факт,что он бы заиграл,как у нас. Насколько я вижу,у вас вообще мало кто развивается,даже Де Лигта и того угробили.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 14:25
МЮ он не нужен при наличии Бруно, а справа в атаке не потянет, скорости не хватит
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:14
в Ливерпуле он точно не нужен: во-первых, хлипковат - затопчут его быстро в АПЛ, во-вторых, лентяй он- а у красных надо пахать, не вывезет ...ИМХО
juvenale
juvenale
вчера в 12:22
чувак ни с одним тренером Юве не смог стабильно играть и показывать уровень,дело явно в нем
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 12:15
Играть надо когда выходишь на поле , а не превращаться в невидимку! Из лидера превратился в самого бесполезного игрока лавочника! Тот же Кьеза на голову сильнее нынешнего Дибалы, а он ещё и повышение зп требует! Вон посмотрите как играет новичок Ливера Жота!! Вот кого мы проглядели( вернее Паратичи с Недведом)
shlifen
shlifen
вчера в 12:06
Парадокс в том, что пока сложно представить кому в АПЛ он мог бы быть нужен. Ливерпуль после покупки Жоты вопрос со сменщиком в нападении решил (а для центра, Пауло слишком мало работает в обороне), в МЮ скорее нужен отбирающий опорник (хотя здесь он мог бы подвинуть Марсиаля, но ведь есть ещё свои Рэшфорд и Гринвуд), Сити нужен игрок поглубже в центр (для замены Давида Сильвы) либо чистый форвард (на смену Агуэро), Тоттенхем вообще играет в другой манере и им нужен запасной опытный форвард, Челси скорее купит ЦЗ (в атаку народа хватает), правда есть ещё Арсенал (но тут им вообще пол-команды надо менять, плюс без ЕК не факт что будут тратиться на игроков)...
Но самое странное, что Юве "передержал" его и для продажи в Атлетико - там на этой позиции сейчас заиграл Жоао Фелиш... Потому кажется что найти покупателя на Дибалу сейчас будет не так то и просто... =(
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:03
Судя по его игре, услуги дибалы надо предлагать клубам из серии б)) может обратно в палермо?)
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:34
Не уверен что его возьмёт кто-то
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:32
Большую шестерку АПЛ не знаю, а вот Больших шестерок Зенита, знаю минимум три)))
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