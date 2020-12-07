Услуги Дибалы были предложены «большой шестерке АПЛ»

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вчера, 11:31

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ .

Агенты 27-летнего футболиста предложили услуги своего клиента шести ведущим клубам английского чемпионата: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

По данным источника, Дибала недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе», поэтому готов покинуть команду в самое ближайшее время.

Ранее на Дибалу также претендовал «Атлетико».