В ЭСК РФС признали ошибку судьи в матче «Урал» — «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС предоставила разбор действий арбитра Станислава Васильева в матче 16-го тура РПЛ «Урал» – «Сочи» (1:0).

Судья ошибочно не удалил футболиста «Урала» Игоря Калинина на 1-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьёзной травмы сопернику за счёт применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевший место контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевлей незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара.