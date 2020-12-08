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В ЭСК РФС признали ошибку судьи в матче «Урал» — «Сочи»

вчера, 10:34
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС предоставила разбор действий арбитра Станислава Васильева в матче 16-го тура РПЛ «Урал» – «Сочи» (1:0).

Судья ошибочно не удалил футболиста «Урала» Игоря Калинина на 1-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьёзной травмы сопернику за счёт применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевший место контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевлей незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:57
У них у самих ошибка. Мевля - не нападающий)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ winston.smith.1995 (раскрыть)
вчера в 16:40
Именно так, тем более, что никакого прорыва в экономике ждать не приходится.
winston.smith.1995
winston.smith.1995 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:57
И поэтому на сегодняшний день, нам ничего не остается как тихо сидеть и наслаждаться "подвигами" наших в Еврокубках, в Международных турнирах и смотреть как медленно и верно умирает футбол в регионах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ winston.smith.1995 (раскрыть)
вчера в 15:51
Все правильно. Пока будет государственное бюджетное финансирование футбола сильного у нас не будет. Почему их это устраивает? Все очень просто. Бюджетные деньги воровать легко, просто и приятно. Я прекрасно понимаю, что в маленьких городах футбола не будет. Я живу в Твери (примерно 450 тыс), но у нас футбол умер давно и не только ФНЛ, но даже ПФЛ. Бизнесу футбол не интересен, а бюджету непосилен. Получается замкнутых круг. Работает банальная истина. Уровень футбола в любой стране соответствует уровню ее экономики. И здесь ничего не поделаешь. В стране всего 4 частных клуба. Спартак, Краснодар, Сочи и Чайка (ФНЛ), да и то в ней проблемы. Остальные в разной степени сидят на шее у государства, хотя называются профессиональными.
winston.smith.1995
winston.smith.1995 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:39
Ну так ты же сам понимаешь, что это никому не нужно, они сидят на своих местах, а денежки им капают. РФС не станет ничего менять, так как их все устраивает. Футбол сейчас - это бизнес. И это очень угнетает. Про региональный футбол молчу. Клуб из моего города (очень небольшого) выступал в ФНЛ, но его не хватило на сезон, потому что очень большие траты, не укладывающиеся в бюджет города. Клуб расформировали. Крупного спонсора так и не нашли. И куча людей просто остались без работы, а город без футбола. Вот так...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ winston.smith.1995 (раскрыть)
вчера в 13:22, ред.
Две позиции твои, с которыми я не согласен.1. Газпром -госкорпорация не должен ввливать деньги в профессиональный футбол. Все профессионалы должны зарабатывать сами. А так реальный конфликт интересов. Зенит - непрофильный актив Газпрома ( слова Миллера), При этом РФС управляется и контролируется Газпромом. Если Газпром хочет поддерживать российский футбол - ради бога, но тогда надо продать Зенит частному владельцу. Кстати как и Локо и Динамо. Проблем с покупками этих клубов не будет - бренды достаточно раскрученные. Сложнее с региональными клубами, которые сидят на шее у бюджетов регионов, но их тоже надо продавать. Футбол должен быть частным бизнесом, как везде. А во главе РФС должен стоять футбольный человек, а не топ менеджер Газпрома. Либо бывший футболист, либо бывший тренер, либо футбольный функционер. Тоже как везде. Тогда футбол будет чище и появится конкурентная среда. Частный бизнес знает что такое конкуренция. А государство не признает конкуренции. Вот в чем суть моих мыслей.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:05
нашли крайнего
winston.smith.1995
winston.smith.1995 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:41
Ну а если смотреть еще шире... Ну отодвинут Газпром. Придет другая корпорация. Ничего не изменится. Как бы я не любил такой вид спорта, как футбол, но на лицо такое явление, что все это превращается в финансовую и маркетинговую составляющую. Все знают и говорят уже в открытую о коррупции, но побороть это явление никто не может. От этого и плачевные результаты сборной и российских клубов в Еврокубках.
Рыба гниет с головы. О чем говорить, если уже швейцарские, австрийские, бельгийские клубы выглядят предпочтительней, не говоря о португальских и голландских. Где уже давно другая футбольная система. У нас же ничего не меняется из года в год. И на это очень тяжело смотреть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ winston.smith.1995 (раскрыть)
вчера в 12:19
Я думаю надо смотреть глубже. Очевидно реализовывается сценарий Газпрома, один из топ-менеджеров которого руководит РФС. Именно там дергают за ниточки, определяя многое в РПЛ. Пока финансово и в плане менеджмента ( Дюков, Мирофанов и пр) Газпром не будет отодвинут от РПЛ все будет продолжаться. Не зря ведь говорят, Кто платит деньги, тот девушку и танцует. Судейство , переходы игроков, аренды, выход в РПЛ и уход в ФНЛ - все это управляется Газпромом. Только слепой этого не видит.
112910415
112910415
вчера в 11:21
и всем резко полегчало ! )
Juve14
Juve14
вчера в 11:03
Очень удобно устроились, засудить кого нужно, потом устно признать ошибку и на этом разошлись, судим дальше
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 10:56
Ну признала ЭСК ошибку судьи. А что дальше? Вся эта "катавасия" продолжается из тура в тур. И будет продолжаться, пока РФС не начнет принимать серьезные меры. И так рейтинг РПЛ не самый высокий, а многие матчи с трудом можно назвать зрелищными и интересными, так еще и судейские бригады превращают футбол в цирк.
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Волга впадает в Каспийское море, а в РПЛ опять жалуются на судейство....на этот раз – Сочи был недоволен тем, что произошло в игре с Уралом.....и вот вердикт ЭСК... а ведь получилось так, что судья "почти преднамеренно" повлиял на ход матча....во время первого эпизода арбитр Васильев был рядом и моментально показал игроку Урала желтую.....но Заболотный не вставал – момент начали рассматривать по ВАР на предмет прямой красной.....и даже подозвали главного....Васильев смотрел эпизод пару минут, но в итоге решил, что желтая карточка игроку Урала – верное решение.....ну и как теперь оценивать профпригодность этого арбитра????.....и самое главное что делать и как с этим бороться????...ну и что что признали а где выводу по этому...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:47
Контакт незначительный, те не достаточный, чтобы оторвать ногу? Господа, вы в футбол когда нибудь играли? Возможность получения травмы и её тяжесть далеко не всегда зависят от значительно ти контакта. Плохо когда футболом руководят работники банно прачечной отрасли, или газовшик
Faustello
Faustello
вчера в 10:37
Когда этих неквалифицированных людей начнут наказывать рублем???
Это все равно что деньги взять, а работу не сделать.
Ну и что что признали ошибку???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Признали а толку с того?
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