Федотов: «Первый гол „Локо“ в ворота „Рубина“ нельзя было засчитывать»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

Первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Медведев зафиксировал мяч, а Игнатьев выбил его из рук вратаря. По этому матчу можно сказать, что Карасёв сам не назначает 11-метровые, он снова сделал это только после подсказки VAR . Хотя верховую борьбу арбитры чаще всего видят, так как смотрят на мяч. Но Карасёв снова ничего не заметил, это не топ-судья.