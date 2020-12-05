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Федотов: «Первый гол „Локо“ в ворота „Рубина“ нельзя было засчитывать»

05 декабря 2020, 19:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

Первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Медведев зафиксировал мяч, а Игнатьев выбил его из рук вратаря. По этому матчу можно сказать, что Карасёв сам не назначает 11-метровые, он снова сделал это только после подсказки VAR. Хотя верховую борьбу арбитры чаще всего видят, так как смотрят на мяч. Но Карасёв снова ничего не заметил, это не топ-судья.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 декабря в 01:07
Заказное мнение. Иди уже танцуй!
pomor45
pomor45 ответ mihaluch (раскрыть)
05 декабря в 22:13, ред.
Топ, но главный по регулированию напряжённости чемпионата. Благодаря авторитету в УЕФА, его не трогают, как других, отправленных в ФНЛ и уволенных и он спокойно выполняет порученную судьям задачу - способствовать созданию к весне во главе чемпионата плотную группу лидеров, в которую обязательно должны войти пока отстающие ЛОКО и Краснодар.
pomor45
pomor45
05 декабря в 22:04
Может и так, но пришла подтягивать группу лидеров к началу весны, чтобы создать имитацию напряжённости ЧР. Не этот момент, так Карась с ВАРом подобрали бы другой. ЛОКО был обречён на победу.
морозз
морозз
05 декабря в 21:31
Федотов ещё тот перец, с гнильцой!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
05 декабря в 21:21
Толи Федотов 56 полный то ли слепой, то ли проплаченный?!
Медведев в верхней точки поймал мяч и тут же выпустил его, Влад Игнатьев уже был с земли !!!!
Неужели надо быть таким проплаченным, что бы даже явного не видеть?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 декабря в 21:08
Карасев сдулся
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 20:02
Ждём диаметрально противоположное суждение от другого "бывшего".Вот,блин,сами судили хреново,а как на пенсии разбирают эпизоды матча,так это просто сказка!
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 20:02
Конечно Карасёв не топ судья.
мангo
мангo
05 декабря в 19:38
мало того что было удаление и пенка еще и первый гол левый..
ermak6848
ermak6848
05 декабря в 19:38
игру не видел - трудно что-то сказать об игре
но ЛОКО МОЛОДЦЫ!!!
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 19:28
Опять вылезло)))
Mangur
Mangur
05 декабря в 19:22
Опять грязные дрязги
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