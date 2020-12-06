Арбитр Федотов: «Первый гол „Химок“ в ворота ЦСКА забит по правилам»

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06 декабря 2020, 20:42

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, произошедшему в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА форвард «Химок» Илья Кухарчук забил гол. Могло показаться, что нападающий перед взятием ворот фолил на игроке «армейцев».