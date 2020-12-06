Арбитр Федотов: «Первый гол „Химок“ в ворота ЦСКА забит по правилам»

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, произошедшему в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА форвард «Химок» Илья Кухарчук забил гол. Могло показаться, что нападающий перед взятием ворот фолил на игроке «армейцев».
Первый гол «Химок» в ворота ЦСКА забит по правилам. Там всё было нормально, игрок гостей просто положил руки на Щенникова, толчка не было.
Звучит как приговор Верховного суда РФии. ))
Сколько можно брать вьюхи и консультироваться у этого богом забытого арбитра?
Звучит как приговор Верховного суда РФии. ))
Сколько можно брать вьюхи и консультироваться у этого богом забытого арбитра?
Так что ничего страшного в этом всём я не вижу.
Что касается Газпрома, то не дождётесь. Молись на процветание Почты России и прочих спонсоров частника гинера...
Так что ничего страшного в этом всём я не вижу.
Что касается Газпрома, то не дождётесь. Молись на процветание Почты России и прочих спонсоров частника гинера...
А положили бы руки на спину игроку зенита был бы фол.
А положили бы руки на спину игроку зенита был бы фол.