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Арбитр Федотов: «Первый гол „Химок“ в ворота ЦСКА забит по правилам»

06 декабря 2020, 20:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, произошедшему в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА форвард «Химок» Илья Кухарчук забил гол. Могло показаться, что нападающий перед взятием ворот фолил на игроке «армейцев».

Первый гол «Химок» в ворота ЦСКА забит по правилам. Там всё было нормально, игрок гостей просто положил руки на Щенникова, толчка не было.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:38
"...первый гол Химок в ворота цска забит по правилам..."

Звучит как приговор Верховного суда РФии. ))
Сколько можно брать вьюхи и консультироваться у этого богом забытого арбитра?
112910415
112910415
вчера в 06:57
по правилам так по правилам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ brauning.86 (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря в 23:41
Ты маленько отстал. Гинер ничего никому не продавал. ОН отдал ВЭБ 73% акций в счёт погашения долга по кредиту за стадион. С правом обратного выкупа постепенно. Гинер уже выкупил маленько и у него теперь 30% акций. ВЭБ, не несёт расходов по содержанию. Эти расходы несёт ИКС-ХОЛДИНГ частная фирма, у которой теперь тоже есть доля. Так что у ЦСКА теперь три владельца, одна ВЭБ и два частных. Но ВЭБ свою долю подаёт, так что сейчас примерно половина клуба в частных руках, а через год, другой будет все. Я считаю, что так должны поступить и Газпром и РЖД и ВТБ. Продать частникам зенит, Локо и динамо. Их купят без проблем, с региональными сложнее будет. Но государство должно уходить из проф футбола!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 декабря в 22:39
Зачем молиться? Газпром не рухнет, не дадут. Но Зенит от Газпрома отцепят. После этого и поговорим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 декабря в 22:37
Я не думал, что в Питере настолько безграмотные люди. Почта РФ ( Почта Банк) арендует у ЦСКА офисы. Это не спонсорство и не подачка , это оплата услуг. Газпром получает деньги за газ и это тоже самое, это заработок. Пора бы уже это усвоить. Но я не об этом. Время, когда за счет государства Зенит имел гигантский бюджет уходит . Зенит от Газпрома деньги ПОЛУЧАЕТ, а не зарабатывает. Госфинансирование проффутбола уходит. И даже при том, что бюджет Зенита в 4 раза больше ЦСКА пока особого преобладания "проекта" нет. Вот и все
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 22:21
А что не так? Помнится, вы с Фанато и Великолепным тоже обсуждали Зенит и меня в том числе. Я даже к тебе обратиться пытался, да в игноре был, временно.
Так что ничего страшного в этом всём я не вижу.
Что касается Газпрома, то не дождётесь. Молись на процветание Почты России и прочих спонсоров частника гинера...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 21:58
Гол нормальный,Гончар не нормальный!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
06 декабря в 21:53
Как там у Высоцкого .. в ведь есть такие что вслух верят в картфокльное чудо
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 21:48
...при рекордных выплатах дивидендов мажоритарным акционерам и премий топ-хлоп-менагерам.А потом решение правительства :Погасить убытки госкомпании ОАО "ГАЗПРОМ".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
06 декабря в 21:45
И это тоже, но главное это огромные убытки Газпрома как из-за Северного потока, так и из-за падения спроса, а значит выручки. Будет пересмотр бюджета серьезный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
06 декабря в 21:42
Это банальное пижонство после тотального преимущество в 1 тайме. А пижонство наказуемо. Хорошо, что не расклеились, но все было на тоненького. Выход Чалова на правый фланг = это недоразумение. При том, что Марио во втором тайме наелся под завязку и вдруг на фланге вальяжный Федя"
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
06 декабря в 21:42
Тоже верно...Есть такой рассказ Альберта Лиханова "Солнечное затмение",может это ОНО САМОЕ??? Снулая рыба в аквариуме столь же опасна,как и в открытом океане,как оказалось...
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
06 декабря в 21:41
А какая может быть обида? Кроме злости на команду, тренеров ни чего нет, после ТАКОГО результата. Сами отдали игру, нет не игру, а результат игры в матче который был явно наш!
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 21:40
МИллер будет сидеть рядом с Чубайсов,советником "президента империи" по обеспечению энергетической безопасности страны в международных организациях? Конец России...
oFANATo
oFANATo
06 декабря в 21:39, ред.
Знаем, знаем, если фолили на игроке ЦСКА то это все нормально....
А положили бы руки на спину игроку зенита был бы фол.
мангo
мангo
06 декабря в 21:39
Жаль поклонники картофкльного гуру , на судью теперь не свалишь приходитсяч искать оправдвние что все команды такие..Хотя вчера и Крвснодар и Зенит и Спартак по пятерику забили
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 21:37
А как, кроме игрой в поддавки, можно назвать сегодняшнею игру армейцев вначале второго тайма?
cska1948
cska1948
06 декабря в 21:34
Как бы Федотов не льстил Зениту на поле, в качестве арбитра, Дюков его не выпустит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
06 декабря в 21:26
К сожалению у нас ни у одной команды нет чемпионской игры, Есть только настрой (не всегда), а есть игра в поддавки ( Тамбов и Урал). Речь о последнем туре. Раньше я считал Карпина мастером настроя игроков, а после игры с Уфой уже так не считаю. А Черевченко молодец, с настроем проблем нет. А уровень у всех примерно одинаков, кроме последних 4-х в таблице.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 декабря в 21:23
А слабо напрямую ко мне обратиться, а не искать посредников среди заклятых "друзей" Газпрома? После прихода Черевченко Химки набрали 16 очков, при том, что Зенит всего 15, имея бюджет ровно в 8 раз больше чем у Химок. КПД как у паровоза 7%. Вот и радуйся , теперь знаешь какой КПД у твоей конторы. Скажу тебе по секрету, В Газпроме грядут очень значимые перемены. Тебе они "понравятся"
shlomo
shlomo
06 декабря в 21:17
Ну да......стыдно за коняшек.....и это игра чемпионская.....(((((....что то в канюшне не так.....и без обид.....
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 21:14
Разве кто спорит и второй забит по правилам а ещё могли забить и третий.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 декабря в 21:14
"Зам начштаба" Бабаева не зря хлеб хавает с маслом)
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 21:13
Не лги,просто защитник исполнил свечу до очевидного толчка в спину,поэтому и судейки поплыли,считая продолжение отдельным эпизодом.Я сразу сказал,что засчитают.
ABir
ABir
06 декабря в 21:08
По правилам и очень эффектно и красиво!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 декабря в 21:01
Хотя руки и нельзя класть на соперника, но по моему Левников отсудил нормально
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
06 декабря в 21:01
Скорее всего Ваня обвинит Газпром. У него денег немножко больше, чем у всех гинеровских спонсоров вместе взятых...
Литейный 4
Литейный 4
06 декабря в 20:59
Второй гол слёту мимо Игорька. Гол красава. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 декабря в 20:49
Счас придет Ваня и обоснует все по своему)
Пердивбург
Пердивбург
06 декабря в 20:44
Никто и не сомневался.
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