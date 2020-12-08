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Фавр: «Почему матч против „Зенита“ должен был быть простым?»

вчера, 23:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Почему матч должен был быть простым? У «Зенита» укомплектованная команда, они изменили систему, играть в Петербурге всем было тяжело. Мы не должны мечтать о том, чтобы было просто. Смогли добиться счета 1:1, в эпизоде со вторым голом нам сопутствовала удача. Перед игрой «Боруссия» уже вышла в плей-офф, сейчас мы на первом месте, довольны, это все стоило нам больших энергозатрат, ведь старт в Риме не был удачным. Поздравляют своих игроков, мы вместе смогли этого добиться.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:15
Зенит? Позорище .Чемпион выходит купленный
drug01
drug01
сегодня в 01:07
Счёт по игре гости были сильнее
beefs
beefs
сегодня в 01:05
Теперь Зенит может переключиться на российский чемпионат...
Wolf77785
Wolf77785 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:57
когда цска занимала 1 место, как они выступали в ЛЧ? ну или хотя бы в ЛЕ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
Зенит старался,но увы...!
spennu
spennu
сегодня в 00:28
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:20
    Зенит уже на пути к финалу ЛЧ!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:11
    Хлопнуть дверью не удалось. Дверь в другую сторону открывалась.
    Introvert
    Introvert
    сегодня в 00:07
    Патамушта Зенит играет просто.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:05, ред.
    Потому что это картонный чемпион
    И без админресурса как в РПЛ ничего не может.
    ЛЧ в очередной раз это доказала.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:05
    На классе сделали наших ЗМС
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:56
    ой да ладно вам. Пешком полурезервом победили)
    drug01
    drug01
    вчера в 23:56
    Пример отношения к футболу
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