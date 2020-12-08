Фавр: «Почему матч против „Зенита“ должен был быть простым?»

Наставник дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Почему матч должен был быть простым? У «Зенита» укомплектованная команда, они изменили систему, играть в Петербурге всем было тяжело. Мы не должны мечтать о том, чтобы было просто. Смогли добиться счета 1:1, в эпизоде со вторым голом нам сопутствовала удача. Перед игрой «Боруссия» уже вышла в плей-офф, сейчас мы на первом месте, довольны, это все стоило нам больших энергозатрат, ведь старт в Риме не был удачным. Поздравляют своих игроков, мы вместе смогли этого добиться.