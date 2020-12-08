Боснич: «„Челси“ в хороших руках. Лэмпард знает, как выиграть АПЛ»

Бывший голкипер «Челси» Марк Боснич считает, что «синие» под руководством являются претендентами на «золото» АПЛ .

Я думаю, что они являются реальными претендентами. Менди в воротах, Тиаго Силва в защите. А такие игроки, как Тимо Вернер, Кай Хаверц и Кристиан Пулишич, медленно, но верно справляются с интенсивностью Премьер-Лиги.

Я думал об этом в начале сезона, и ничто не изменило моего мнения о том, что они являются настоящими претендентами.