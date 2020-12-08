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Боснич: «„Челси“ в хороших руках. Лэмпард знает, как выиграть АПЛ»

вчера, 16:53

Бывший голкипер «Челси» Марк Боснич считает, что «синие» под руководством Фрэнка Лэмпарда являются претендентами на «золото» АПЛ.

Я думаю, что они являются реальными претендентами. Менди в воротах, Тиаго Силва в защите. А такие игроки, как Тимо Вернер, Кай Хаверц и Кристиан Пулишич, медленно, но верно справляются с интенсивностью Премьер-Лиги.

Я думал об этом в начале сезона, и ничто не изменило моего мнения о том, что они являются настоящими претендентами.

Это будет очень трудно, и я думаю, что Фрэнк и его помощники понимают это. Однако команда находится в очень хороших руках. Лэмпард выигрывал АПЛ раньше и точно знает, что нужно для победы.

На данный момент «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ (22 очка после 11-ти туров). В прошлом матче лондонцы обыграли «Лидс».

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Все комментарии
FootballFun
FootballFun
вчера в 21:39
главное чтобы была вера в тренера и все получится
протон1
протон1
вчера в 19:47
не помню что бы марк боснич играл за челси .
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:40
удача вещь очень коварная и изменчивая))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:56
Как выиграть АПЛ знают многие, только получается не у всех.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:50
А Ливерпуль против.
beefs
beefs
вчера в 17:44
посмотрим, весна покажет...
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 17:29
Отличную компанию подобрал у Фрэнк Лэмпард. С такими исполнителями можно и помечтать о чемпионстве. Смогут ли "Аристократы" реализовать свой потенциал? Это уже другой вопрос. Но шансы есть, без сомнения. По крайней мере, команда стала намного интересней выглядеть на поле, нежели под шефством Сарри или Конте - это факт. Проект Лэмпарда - весьма перспективный. Что ж, понаблюдаем...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:22
Посмотрим что получится
Альфамен
Альфамен
вчера в 17:10
А когда это Лемпард выигрывал АПЛ в качестве тренера???
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:00
Всё возможно в этом мире.
shlomo
shlomo
вчера в 16:54
Ну думаю, знать и выиграть это не совсем одно и то же...
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