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Конте: «Мы должны выиграть завтрашний матч»

вчера, 19:12
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)Шахтёр23:00 Не начался

Наставник «Интера» Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Первый матч, когда сыграли 0:0? Мы не чувствуем того же настроения, что было тогда. Завтра нам нужно заработать три очка, тогда у нас не будет никакого плохого настроения. Ситуация в полузащите, конечно, не лучшая, но нужно провести определенный анализ, сделать наилучший выбор и выступить как можно лучше.

Важен факт: мы должны выиграть завтрашний матч. «Шахтер» – отличная команда. Да, у нас много проблем с составом. Я не переживаю за матч «Реал» – «Боруссия», потому что мы говорим о Лиге чемпионов и серьезных клубах. Надеюсь, медиа также не будут раздувать эту историю. Так лучше для всех, кто будет выходить на поле и играть. Не нужно слушать, как говорят, что какой-то матч решен или не решен заранее. Мы и «Шахтер» будем играть.

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Все комментарии
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
вчера в 20:39
Выиграете при поддержке свистуна, как в Гладбахе
Introvert
Introvert
вчера в 20:38
Выиграть должен Шахтёр.
ДСА
ДСА
вчера в 19:58
Если не выиграют, то надо тренеру собирать манатки.
drug01
drug01
вчера в 19:38
Игра покажет кто лучше
shlifen
shlifen
вчера в 19:26
Ситуация в группе довольно "весёлая" - каждая из команд всё ещё может как выйти в плэйофф ЛЧ, так и отправится домой. Если Конте в этом сезоне вылетит из этой группы с последнего места, то кроме как Провалом - это уже никак не характеризовать. Плюс пока нет предпосылок к победе в Серии А. И при ресурсах Интера второй провальный сезон в ЛЧ это уже как минимум "не нормально. =(
Статистика в последних матчах с Шахтёром у Интера вполне приличная, но как бы необходимость побеждать не сыграла с миланцами злую шутку - Шахтёр опасен в контрах и если не проиграет, то минимум выйдет в Лигу Европы.
Вообщем, развязка в этой группе одна из самых интересных в этом сезоне ЛЧ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:21
очень многие думают иначе))) пусть победит сильнейший! удачи бездомным)))
David Young
David Young
вчера в 19:14
Нужно выигрывать, ведь иначе Интер может откровенно провалить Лигу Чемпионов, не смотря на не сверх сложную группу.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:13
Пусть выиграет Шахтер
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