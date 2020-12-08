Конте: «Мы должны выиграть завтрашний матч»

Наставник «Интера» рассуждает о предстоящем матче против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Первый матч, когда сыграли 0:0? Мы не чувствуем того же настроения, что было тогда. Завтра нам нужно заработать три очка, тогда у нас не будет никакого плохого настроения. Ситуация в полузащите, конечно, не лучшая, но нужно провести определенный анализ, сделать наилучший выбор и выступить как можно лучше.

Важен факт: мы должны выиграть завтрашний матч. «Шахтер» – отличная команда. Да, у нас много проблем с составом. Я не переживаю за матч «Реал» – «Боруссия», потому что мы говорим о Лиге чемпионов и серьезных клубах. Надеюсь, медиа также не будут раздувать эту историю. Так лучше для всех, кто будет выходить на поле и играть. Не нужно слушать, как говорят, что какой-то матч решен или не решен заранее. Мы и «Шахтер» будем играть.