Зидан: «„Реал“ хочет набрать 3 очка и финишировать первым в группе ЛЧ»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями о предстоящем матче против менхенгладбахской «Боруссии» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это совсем другая игра [по сравнению с первой встречей — 2:2], потому что мы точно знаем, какова ситуация. Мы хотим набрать три очка и финишировать первыми в группе, вот о чем мы все думаем. Все матчи важны, но это отличный шанс показать, что мы собой представляем как команда.

Знаем, что это будет нелегко. Я уверен и думаю только о победе. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти три очка. Все игроки и клуб привыкли играть под давлением. Знаем, что поставлено на карту. Мы должны контролировать свои эмоции и, прежде всего, хорошо подготовиться.