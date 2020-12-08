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Зидан: «„Реал“ хочет набрать 3 очка и финишировать первым в группе ЛЧ»

вчера, 16:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о предстоящем матче против менхенгладбахской «Боруссии» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это совсем другая игра [по сравнению с первой встречей — 2:2], потому что мы точно знаем, какова ситуация. Мы хотим набрать три очка и финишировать первыми в группе, вот о чем мы все думаем. Все матчи важны, но это отличный шанс показать, что мы собой представляем как команда.

Знаем, что это будет нелегко. Я уверен и думаю только о победе. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти три очка. Все игроки и клуб привыкли играть под давлением. Знаем, что поставлено на карту. Мы должны контролировать свои эмоции и, прежде всего, хорошо подготовиться.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 23:21
вперед и победы Реалу!!! и так должны были быть на первом месте. не знаю что за неудачи были в матчах с шахтой. так что с боруссией удачи!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:15
Победы и больших успехов Реалу!!!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 20:36
Смотри чтобы в евро осень хоть бы как то пролезли!!! А не первое место!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:04
Мадрид на третьем месте, вместо того чтобы быть безоговорочным лидером группы, как подобает гранду! И Зидан что-то пытается объяснить... Мне жаль смотреть на такой Реал
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 19:31
Ох тяжело будет. Плеа, тюрам будут насиловать оборону реала. Пропустят точно.
kella
kella
вчера в 19:09
Хорошая хоТелка, в которой Шахтер должен потерять очки. А я с этим не согласен!
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 18:43
Если судьи не будут как обычно яро топить в пользу сливок, то эти ребята поедут в лигу европы
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:12
хорошая будет игра)) посмотрим))
DEIVID
DEIVID
вчера в 18:04
Мне Гладбах очень жаль, как по мне, они в ЛЕ отправятся.
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 17:32
Ох... И знатная же заруба предстоит в последнем туре группы "В"!!! Скоро нас ждет развязка этого сериала!
sher_84
sher_84
вчера в 17:15
Чтоб вопщем не вышел с групы.последнее место, заняли маргариновые.
drug01
drug01
вчера в 17:03
Планы хорошие желаем удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:38
Шансы на это безусловно есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:37
Не набрать будет трудно!
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