Дэвис сможет сыграть против «Локомотива»

Наставник «Баварии» Ханси Флик сообщил о возвращении в строй после травмы защитника .

Альфонсо Дэвис вернулся в строй, мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме. Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, а продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня.