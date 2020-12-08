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Дэвис сможет сыграть против «Локомотива»

вчера, 17:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Наставник «Баварии» Ханси Флик сообщил о возвращении в строй после травмы защитника Альфонсо Дэвиса.

Альфонсо Дэвис вернулся в строй, мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме. Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, а продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 18:35
Значит будет очень тяжело
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:10
Если выйдет то не завидую правую краю Локо!
viv
viv
вчера в 18:07
И без Дэвиса Локомотиву было нечего ловить.
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 17:51
Надеюсь, что молодой Канадский талан будет радовать своей игрой и в этом сезоне. Если выйдет сегодня, на фланге с ним будет сложно справиться, не смотря на возвращение защитника после травмы.
David Young
David Young
вчера в 17:39
Это хорошо для Баварии.

"Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, а продлевать эту аренду надо каждый день." - изящная фраза.
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