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Николич: «„Бавария“ — лучшая команда Европы»

вчера, 22:00
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассуждает о предстоящем матче с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырех туров, но последний был неудачным. Как я говорил еще до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс. Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились. Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте.

Кто завтра выйдет на поле? Все, кто здоров, прилетели. Наверное, «Бавария» будет играть не основным составом. Не могу быть уверен в этом на сто процентов, но в последних матчах они проводили ротацию. У «Баварии» много качественных футболистов, и показать результат против лучшей команды Европы – это мечта. Но если ты не будешь мечтать, то ничего не добьешься.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 01:36
Даже против второго состава Баварии шансов мало.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:02
Сегодня второй состав Боруссии вынес зенит из ЛЧ. Бавария тоже может выставлять второй состав.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:01
Это так! И Локо будет трудно даже если хозяева второй состав выставят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
В лч все лучшие!
beefs
beefs
вчера в 22:23
открыл америку, все об этом знают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:06
Типа, продуем лучшим...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:05
А кто в этом сомневался.
shlomo
shlomo
вчера в 22:04
Ну в этом никто и не сомневается
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