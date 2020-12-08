Николич: «„Бавария“ — лучшая команда Европы»

Наставник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырех туров, но последний был неудачным. Как я говорил еще до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс. Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились. Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте.

Кто завтра выйдет на поле? Все, кто здоров, прилетели. Наверное, «Бавария» будет играть не основным составом. Не могу быть уверен в этом на сто процентов, но в последних матчах они проводили ротацию. У «Баварии» много качественных футболистов, и показать результат против лучшей команды Европы – это мечта. Но если ты не будешь мечтать, то ничего не добьешься.