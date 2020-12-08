Черчесов: «Расписание отбора на ЧМ-22 примерно одинаково для всех команд»

Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил календарь команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. В целом же положительных или отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали.
Что за пофигисткий настрой? Или настолько уверены в себе? Или знают, что всё равно ничего не светит?
Что за пофигисткий настрой? Или настолько уверены в себе? Или знают, что всё равно ничего не светит?