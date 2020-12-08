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Черчесов: «Расписание отбора на ЧМ-22 примерно одинаково для всех команд»

вчера, 23:10

Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил календарь команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. В целом же положительных или отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:20
Главно удачно сыграть.О возможностях группы будем рассуждать потом.
Cat01
Cat01
сегодня в 01:02
Соперники известны надо готовить команды
Predator94
Predator94
сегодня в 00:55, ред.
Позорники они
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:58
Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали.

Что за пофигисткий настрой? Или настолько уверены в себе? Или знают, что всё равно ничего не светит?
Faustello
Faustello
вчера в 23:55
Чабан составлял слова в предложение несколько часов!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:35
и эту компанию усатый провалит)) ведь виноваты игроки а не физруки))
Gahi
Gahi
вчера в 23:33
Очень удачно всё сложилось по теории, осталось воплотить весь этот график на практике, от матча к матчу наберать заветные победные очки. Сумеет ли сборная России во главе с Черчесов, воспользоваться своим шансом, многое уже станет понятно в конце Марта, на что способна команда? А нам остаётся только надеяться, что новый 2021 год подарит болельщикам больше положительных эмоций от игры сборной команды на международной арене. Удачи
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:18
Черчеса погонят после игр ЧЕ, но к сожалению мы потеряем очки в отборочном в марте. Мальту победим, Словения сыграет в ничью у нас дома, а Словакия победит у себя, будет поздно что либо делать, возглавит тупорылый Семак и в сентябре начнем с поражения от Хорватии. Как то так!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:12
Зачем ещё дают слово физруку?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:10
Норм расписание,тол ко играйте
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