Черчесов: «Расписание отбора на ЧМ-22 примерно одинаково для всех команд»

Наставник сборной России оценил календарь команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. В целом же положительных или отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали.