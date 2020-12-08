Рыбус: «Мы приехали в Мюнхен за хорошим результатом»

Защитник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы рады приехать к победителю Лиги чемпионов. Мы приехали за хорошим результатом. Не важно, кто выйдет на поле. У нас есть свои проблемы, есть травмы, но это шанс для молодых игроков. Пока сохраняются шансы, мы будем биться и выкладываться на сто процентов. Такие матчи приносят команде пользу. Завтра мы можем войти в историю, в хорошем смысле.

Кто бы ни вышел на поле, против них нелегко играть. Нужно сохранять концентрацию все 90 минут, выполнять тактические задачи. Если мы будем играть все вместе, если будем бороться, то сможем показать результат.