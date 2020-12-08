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Рыбус: «Мы приехали в Мюнхен за хорошим результатом»

вчера, 22:08
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассуждает о предстоящем матче с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы рады приехать к победителю Лиги чемпионов. Мы приехали за хорошим результатом. Не важно, кто выйдет на поле. У нас есть свои проблемы, есть травмы, но это шанс для молодых игроков. Пока сохраняются шансы, мы будем биться и выкладываться на сто процентов. Такие матчи приносят команде пользу. Завтра мы можем войти в историю, в хорошем смысле.

Кто бы ни вышел на поле, против них нелегко играть. Нужно сохранять концентрацию все 90 минут, выполнять тактические задачи. Если мы будем играть все вместе, если будем бороться, то сможем показать результат.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:24, ред.
С Палычем бы порвали Баварию.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:14, ред.
Одни сегодня тоже ждали хорошего результата, а потом второй состав Боруссии громко прихлопнул их дверью.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:03
Поглядим что в итоге
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:58
главное больше 7 не пропустить-это хороший результат))))
drug01
drug01
вчера в 22:55
Может всё получится....
beefs
beefs
вчера в 22:10
перед каждым матчем одно и тоже, а результат...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:09
Ну, больше 3 не получить...
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