Пеллегрини: "Не думаем о «Челси»

Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал интервью после матча с «Лестером».
"Если в последнем матче не удалось добиться нужного результата, то победить в следующем сложнее. Именно поэтому сегодня нашей главной задачей была победа, хотя мы доминировали в игре. Было также важно сохранить наши ворота в неприкосновенности. Возможно, мы забили второй гол поздновато, но выиграли матч. Мы не думаем о «Челси» — только о своих целях и своей игре. В конце сезона будет видно, потеряет «Челси» очки или нет».