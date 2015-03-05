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Пеллегрини: "Не думаем о «Челси»

05 марта 2015, 12:43
Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал интервью после матча с «Лестером».

"Если в последнем матче не удалось добиться нужного результата, то победить в следующем сложнее. Именно поэтому сегодня нашей главной задачей была победа, хотя мы доминировали в игре. Было также важно сохранить наши ворота в неприкосновенности. Возможно, мы забили второй гол поздновато, но выиграли матч. Мы не думаем о «Челси» — только о своих целях и своей игре. В конце сезона будет видно, потеряет «Челси» очки или нет».
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