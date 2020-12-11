Футболисты «Тамбова» будут и дальше бойкотировать матчи РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты планируют и дальше бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате.
Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона (Александр Никитин) на связь не выходит. Ситуация не меняется.
Ранее сообщалось, что в отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело из-за долгов.
...А ХАНЧАРЕНКА должен быть уволен.И сенатор Катон -старший со мной солидарен.
...А ХАНЧАРЕНКА должен быть уволен.И сенатор Катон -старший со мной солидарен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Жаль болельщиков Тамбова, накормили их обещаниями по самое небалуй. А в итоге полный крах.
Всем здоровья.
Жаль болельщиков Тамбова, накормили их обещаниями по самое небалуй. А в итоге полный крах.
Всем здоровья.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.