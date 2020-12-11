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Футболисты «Тамбова» будут и дальше бойкотировать матчи РПЛ

сегодня, 11:11

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты планируют и дальше бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате.

Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона (Александр Никитин) на связь не выходит. Ситуация не меняется.

Ранее сообщалось, что в отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело из-за долгов.

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Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
сегодня в 14:14
С одной стороны не жалко-бюджетная же команда? С другой так у нас половина клубов помрут
112910415
112910415
сегодня в 13:29
на фоне форс-мажора быстро окрепли парни из второго состава ... нет худа без добра !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:06
Наверное есть повод
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:57
Для общего развития. Секвестр бюджета рассматривается не там, где вам кажется, уважаемый, а на сессии органа законодательной власти субъекта. А это не муниципалитеты , а регион, т.е. Заксобрание Тамбовской области. /Это для общего развития. И делается это на раз-два. Резолюция: "Из-за.............. сократить бюджетные ассигнования на фк Тамбов до 0 руб." И все. И никакой ответственности. Я понимаю, что это непорядочно, а когда власть была порядочной? Возможно чтобы кому то выиграть выборы они и использовали эту фишку ( Фк Тамбов), выиграли, а дальше спасибо и до свидания. Но юридически их не прижмешь - пандемия. На нее можно все списать сейчас.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:38
Правильно пишется "КАрфаген",а про секвестр рассуждайте на конференции руководителей муниципальных образований,РАЗБОГАТЕВШИХ ВМЕСТЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДОЛЖНОСТИ.
...А ХАНЧАРЕНКА должен быть уволен.И сенатор Катон -старший со мной солидарен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:32
Тебе пояснить чем отличаются владельцы от "распорядителей бюджета"? Или сам догадаешься. Кстати ознакомься с понятием "секвестр бюджета" Это полезно. А Корфаген сам будешь разрушать?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:18
Это уже не футбол для Тамбова
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:18, ред.
Распорядители бюджета,что тут неясного???
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:10
Нужно срочно искать игрокам новые клубы.
Tostao
Tostao
сегодня в 12:05
У руководителя региона своих проблем хватает, особенно в период пандемии, а он должен исправлять последствия фантазий руководства клуба? Да нет, не будет он этого делать и это правильно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:02
А какие могут быть владельцы у бюджетного клуба?
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Это очень плохо!!!!
mat73
mat73
сегодня в 11:56
Скорее всего Тамбов не только в ФНЛ, но и вообще ниже упадет, совсем прикроют наверное этот мутный проект
bacek15
bacek15
сегодня в 11:48
Интересно, о каких суммах идёт речь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:42
Путь в ФНЛ открыт...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:28
Ну неужели в РФС не знали положение дел в Тамбове??? Ведь можно было избежать данной ситуации. Зачем допускать команду к чемпионату, если стадиона нет, денег нет и когда все наладится было неизвестно. Команда второй сезон играет в чужих городах домашние матчи. А за аренду платить же надо, а кто пойдет на чужую команду смотреть ??? Тем более , что команда болтается в низах. Почему никто не несет ответственность за данный просчет??? Кто то ведь давал добро на участие Тамбова в чемпионате?!? Не пора ли и чиновников штрафануть как следует??? А то наловчились клубы "бомбить" по любому поводу, а свои просчеты и не замечают.
Жаль болельщиков Тамбова, накормили их обещаниями по самое небалуй. А в итоге полный крах.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:27
Ещё остались желающие расширить чемпионат до 18 команд?
LOpp
LOpp
сегодня в 11:20
по старой схеме ФК Тамбов закроют, чтобы списать долги
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:19
Так всегда думают люди,перепутавшие мелкую речку с океаном,считая,что дно далеко.А в судебном порядке свои деньги не пробовали взыскать с владельцев клуба?Ах да,они же раньше жили "по понятиям",и очень привыкли к этому.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:17
Похоже, что Тамбову кирдык. Все к этому шло. Явный косяк РФС.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:14
Жаль...очередной клуб умер
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:13
Дойдёт до разрыва контрактов и обращения в суд.
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