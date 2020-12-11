Футболисты «Тамбова» будут и дальше бойкотировать матчи РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты планируют и дальше бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате.

Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона (Александр Никитин) на связь не выходит. Ситуация не меняется.