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З. Бакаев — о матче с «Зенитом»: «Это будет бой не на жизнь, а на смерть»

сегодня, 13:36

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассуждает о предстоящих матчах команды в РПЛ против «Сочи» (12 декабря) и «Зенита» (16 декабря).

Конечно, мы хотим выиграть оба оставшихся матча и выйти на безоговорочное первое место. Но это будет очень сложно сделать, «Сочи» и «Зенит» – это две очень сильные команды.

Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело ни было. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть.

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Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:30
После матча посмотрим как будет петь
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:23
Максимум в копилку три очка,более реально-одно.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:19
У тебя в каждом втором посте судьи. Уже готов в случае поражения от "Сочи" или "Зенита" свалить все на судей. Удобная позиция, но лузерская какая-то, не правда ли?
yasukuni
yasukuni ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 15:14
как раз что доктор, в смысле Дюков, прописал.
particular
particular
сегодня в 15:14
Пожалуй, два выезда отодвинут мечты о доминировании на более скромные позиции... Скоординированное давление хозяев может оставить гостей без очков...
Супервайзер
Супервайзер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:13
У Спартака уже 4 игрока, включая Максименко и Ларссона, имеют по три желтые карточки.
Задача-минимум у судей - дать им еще по одной, чтобы не сумели сыграть с Зенитом,
а задача- максимум- победа Сочи с удалением ключевых игроков Спартака.
Да и Тедеско им надо будет тоже удалить.
Зенит- наше всё!
makkie
makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 14:53, ред.
Олег, они грозились с сайта уйти - в итоге как обычно бросили слова на ветер и никуда не ушли.
Не обращай внимания, игнор и всё!
makkie
makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 14:52
Ну вот и посмотрим, кто сильнее.
Если судьи будут тянуть за уши Сочи - то всё ясно станет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:52
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:50
    надо выжить, надо победить !
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 14:49
    Хорватская "Риека" способна вынести эти две сильные команды в одну калитку, имея на одного игрока меньше. Надо ввести мораторий на употребление сильные команды и сильные игроки в отношении клубов РПЛ. Можно просто ласково называть "наши дармоедики".
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:42
    Удачи Зениту!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 14:32, ред.
    Шутишь что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Я РПЛ смотреть не буду,но уверен,что 2 матча Спартак проиграет и будет опять 2 судейских скандала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это же ..... Сочи и Зенит,от них ничего кроме подключения всего админресурса ждать не стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Клубы-побратимы ..... их в ж...!!!!!!!!!!!!Пока вот такой беспредел будет,то ничего хорошего не ждите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:30
    Спартаку надо удалить Зенитовского игрока и пенальти забить в начале матча. Ну и плюс судейская бригада харчуется у Федуна. Тогда шансы у них будут. Гыгыгы
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 14:25
    Главное что бы судьи отработали честно
    И админресурс не вмешивался.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 14:25
    Залимхан на смерть не надо. Надо Выжить и Победить. А потом отпуск и отдых. Зачем умирать.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:24, ред.
    Спартачи приезжают умирать против Зенита. Для Питера это рядовой матч. Надо будет по многолетней привычки закинуть гостям очередную пятёрочку. Гыгыгы
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 14:24
    Если cпартак сыграет в свой футбол без судейской поддержки, то будет опять вынимать из своих ворот пятерик мячей
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 14:22
    У Спартака нет силы, как и у большинства команд РПЛ
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 14:20
    Лучше закройте РПЛ,а вот эти клишированные высказывания уже в печенке сидят!!!!!!!!!!!!!!!!!Хоть выиграеты,хоть проиграете ,какая разница!!!!!!!!!!!!!!!!РПЛ своей инвалидностью уже всех доканал!!!!!!!!!!!!!!Распустите к .... это извращение и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:12, ред.
    Да пофиг...Спартак если сыграет в свою игру Сочам ничего не поможет...и Зениту тоже)...
    yasukuni
    yasukuni ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 14:08
    Не надо так шутить. Зе это никакой тебе не Казарцев. Вот тот могЁт.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:05
    пару шашлыка в студию)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:53
    Вы попробуйте "Сочи" еще обыграйте. Команда показывает очень добротный футбол, там есть тренер, в отличие от уфимского манекена. Я еще поржу, когда Зе Болотный вам пару мячей отгрузит.
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:48
    Уверен, что Сочи будет из штанов выпрыгивать, чтобы осложнить жизнь Спартаку перед матчем с Зенитом. Костоломов там хватает.
    Да и судья спокойно может на карточки подсадить или испортить настроение после матча (вспоминаем левый пенальти в 1-м туре).
    санек002
    санек002 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:42
    да уж!это точно!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:39
    2 раза за несколько дней с зенитом будут играть))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:38
    И не поспорить...
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