З. Бакаев — о матче с «Зенитом»: «Это будет бой не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассуждает о предстоящих матчах команды в РПЛ против «Сочи» (12 декабря) и «Зенита» (16 декабря).
Конечно, мы хотим выиграть оба оставшихся матча и выйти на безоговорочное первое место. Но это будет очень сложно сделать, «Сочи» и «Зенит» – это две очень сильные команды.
Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело ни было. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Задача-минимум у судей - дать им еще по одной, чтобы не сумели сыграть с Зенитом,
а задача- максимум- победа Сочи с удалением ключевых игроков Спартака.
Да и Тедеско им надо будет тоже удалить.
Зенит- наше всё!
Задача-минимум у судей - дать им еще по одной, чтобы не сумели сыграть с Зенитом,
а задача- максимум- победа Сочи с удалением ключевых игроков Спартака.
Да и Тедеско им надо будет тоже удалить.
Зенит- наше всё!
Не обращай внимания, игнор и всё!
Не обращай внимания, игнор и всё!
Если судьи будут тянуть за уши Сочи - то всё ясно станет.
Если судьи будут тянуть за уши Сочи - то всё ясно станет.
И админресурс не вмешивался.
И админресурс не вмешивался.
Да и судья спокойно может на карточки подсадить или испортить настроение после матча (вспоминаем левый пенальти в 1-м туре).
Да и судья спокойно может на карточки подсадить или испортить настроение после матча (вспоминаем левый пенальти в 1-м туре).