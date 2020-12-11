З. Бакаев — о матче с «Зенитом»: «Это будет бой не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Спартака» рассуждает о предстоящих матчах команды в РПЛ против «Сочи» (12 декабря) и «Зенита» (16 декабря).

Конечно, мы хотим выиграть оба оставшихся матча и выйти на безоговорочное первое место. Но это будет очень сложно сделать, «Сочи» и «Зенит» – это две очень сильные команды.

Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело ни было. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть.