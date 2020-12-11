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Аршавин: «Неожиданно, что ЦСКА вылетел из Лиги Европы»

сегодня, 13:11

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вылет ЦСКА из Лиги Европы.

Неожиданно, что так сложилось. ЦСКА выглядел легко и хорошо комбинировал в осенней части чемпионата России. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то, может быть, и состав был не тот, где-то усталость, но в целом армейцы не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках.

Принес ли ЦСКА в жертву последний матч в ЛЕ ради РПЛ? Да, и это понятно, клуб не хочет далеко отпускать «Зенит» и «Спартак» в турнирной таблице.

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pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:21, ред.
ЦСКА сливает, а у Спартака не получается, Зенит ослабел, Локомотив не тянет, Динамо - ноль, Ростов не дорос.
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:18
Не ждали, а были уверены.
pomor45
pomor45
сегодня в 15:18
Кони чуть-что у них не так, сразу тычут копытом в неудачи соперников. Особенно в Зенит и Спартак. Это для них вроде валерьянки. Но, слабовато зелье - нужны средства посильнее, вроде трансквилизаторов. Вот ВЭБ действительно грустно. Ну, кому он сбудет такое ....., чтобы провальный кредит Гинеру возместить.
cska1948
cska1948
сегодня в 15:16
Аршавин: «Неожиданно, что ЦСКА вылетел из Лиги Европы»
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Андрей, не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу: "Твои ожидания, это твои проблемы!"
pomor45
pomor45
сегодня в 15:13
И это говорит автор знаменитого пророческого высказывания о наших ожиданиях, как наших проблемах.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:24
То есть Шава железно знал, что зенит опозорится в ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:12
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:09
    какие цели поставили тех и достигли)))) у нас свой путь)))))
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 13:52
    скоркй все закономерно к сожалению
    oFANATo
    oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 13:51, ред.
    Видел бы ты лицо Аршавина в студии после последнего матча в группе с Боруссией, когда бомжи остались с одним очком в таблице. Он готов был провалиться от стыда за свой клуб.))
    А я да же не был удивлен такой его реакции опять последнее место да еще с позорным очком в таблице!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:43
    А я ни разу не удивлен. Как будто в новинку Андрюхе стабильность конюшни в ЕК...
    oFANATo
    oFANATo ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:43, ред.
    У Гинера хоть такая стратегия.
    А у Федуна да же такой нет.
    7 годков сливал собеседование в квалификациях.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:39
    Но в целом армейцы не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках.

    Вот это верно подметил Андрей

    Итоги еврокубковой компании
    Краснодар - 5 очков
    Локомотив - 3 очка
    ЦСКА - 3 очка
    Зенит - 1 очко.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:30
    ЦСКА не хватает сил на два фронта.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 13:29
    да уж, внезапно
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:18
    Почему неожиданно, если цска уже 9 лет сливает ЛЧ и ЛЕ ради весенней борьбы за следующие еврокубки? Всё упирается в деньги, такова стратегия Гинера.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:12
    Это для всех шок!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:12
    Как раз этого все и ждали.
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