Аршавин: «Неожиданно, что ЦСКА вылетел из Лиги Европы»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вылет ЦСКА из Лиги Европы.
Неожиданно, что так сложилось. ЦСКА выглядел легко и хорошо комбинировал в осенней части чемпионата России. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то, может быть, и состав был не тот, где-то усталость, но в целом армейцы не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках.
Принес ли ЦСКА в жертву последний матч в ЛЕ ради РПЛ? Да, и это понятно, клуб не хочет далеко отпускать «Зенит» и «Спартак» в турнирной таблице.
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Андрей, не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу: "Твои ожидания, это твои проблемы!"
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Андрей, не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу: "Твои ожидания, это твои проблемы!"
А я да же не был удивлен такой его реакции опять последнее место да еще с позорным очком в таблице!
А я да же не был удивлен такой его реакции опять последнее место да еще с позорным очком в таблице!
А у Федуна да же такой нет.
7 годков сливал собеседование в квалификациях.
А у Федуна да же такой нет.
7 годков сливал собеседование в квалификациях.
Вот это верно подметил Андрей
Итоги еврокубковой компании
Краснодар - 5 очков
Локомотив - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко.
Вот это верно подметил Андрей
Итоги еврокубковой компании
Краснодар - 5 очков
Локомотив - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко.