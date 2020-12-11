Аршавин: «Неожиданно, что ЦСКА вылетел из Лиги Европы»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал вылет ЦСКА из Лиги Европы.

Неожиданно, что так сложилось. ЦСКА выглядел легко и хорошо комбинировал в осенней части чемпионата России. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то, может быть, и состав был не тот, где-то усталость, но в целом армейцы не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках.