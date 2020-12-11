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Юран: «Такое чувство, что ЦСКА чувствовал себя обреченным»

сегодня, 13:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру ЦСКА с загребским «Динамо» (1:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Сложно объяснить, почему ЦСКА так выступил. Думаю, это отголоски уровня нашего чемпионата, который становится все ниже и ниже. Если один из ведущих клубов чемпионата России не может обыграть соперников в такой группе, при всем уважении к соперникам, то это очень грустно и даже можно считать катастрофой.

Не важно, нужен тебе этот матч или нет, это еврокубок. Это добавляет очки в рейтинге УЕФА. Если вспоминать первый тайм, такое чувство, что ЦСКА чувствовал себя обреченным.

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mangox23
mangox23
сегодня в 15:24
а по другому и быть не могло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:44, ред.
Не выглядел, а был обреченным. Такова наша реальная сила в Европе. Лучшие времена позади, нужно проводить реформы в футболе и работать в поте лица.
Уронить престиж легко, поднять в разы тяжелее...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:42
Надо Юрана вместо Ганчара ставить. При нём хотя бы все будут бегать и выкладываться.
1asss
1asss ответ Великолепный (раскрыть)
сегодня в 14:22
что заслужили то и имеем
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:08
кто поймёт тот познал мир и испил истину)))
Cat01
Cat01
сегодня в 13:33
Все устали пора делать отдых
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:32
Конечно, именно так и должен был завершиться групповой этап еврокубков для наших клубов. Сезон, где четыре клуба в 24 матчах смогли выиграть только один раз, а завершили свое черное дело с разницей мячей 18-42(!). Добавить сюда еще и сборную России – получим 30 матчей с одной победой и разницей мячей 22-53(!).
Это какой-то ужас. А ведь до этого еще был позор Динамо с нищим грузинским Локомотивом, а Ростова - с Хайфой. Это еще спартак с 7- го места РПЛ не играл в Еврокубках. Да, были еще по две победы сборной над Сербией и Венгрией, а Краснодара над ПАОКом. Получается, все пять побед в этом году одержала сборная и один клуб!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:15
Видно было что сливают
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