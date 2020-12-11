Юран: «Такое чувство, что ЦСКА чувствовал себя обреченным»

Российский тренер прокомментировал игру ЦСКА с загребским «Динамо» (1:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Сложно объяснить, почему ЦСКА так выступил. Думаю, это отголоски уровня нашего чемпионата, который становится все ниже и ниже. Если один из ведущих клубов чемпионата России не может обыграть соперников в такой группе, при всем уважении к соперникам, то это очень грустно и даже можно считать катастрофой.