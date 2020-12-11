Юран: «Такое чувство, что ЦСКА чувствовал себя обреченным»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру ЦСКА с загребским «Динамо» (1:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Сложно объяснить, почему ЦСКА так выступил. Думаю, это отголоски уровня нашего чемпионата, который становится все ниже и ниже. Если один из ведущих клубов чемпионата России не может обыграть соперников в такой группе, при всем уважении к соперникам, то это очень грустно и даже можно считать катастрофой.
Не важно, нужен тебе этот матч или нет, это еврокубок. Это добавляет очки в рейтинге УЕФА. Если вспоминать первый тайм, такое чувство, что ЦСКА чувствовал себя обреченным.
Уронить престиж легко, поднять в разы тяжелее...
Уронить престиж легко, поднять в разы тяжелее...
Это какой-то ужас. А ведь до этого еще был позор Динамо с нищим грузинским Локомотивом, а Ростова - с Хайфой. Это еще спартак с 7- го места РПЛ не играл в Еврокубках. Да, были еще по две победы сборной над Сербией и Венгрией, а Краснодара над ПАОКом. Получается, все пять побед в этом году одержала сборная и один клуб!
Это какой-то ужас. А ведь до этого еще был позор Динамо с нищим грузинским Локомотивом, а Ростова - с Хайфой. Это еще спартак с 7- го места РПЛ не играл в Еврокубках. Да, были еще по две победы сборной над Сербией и Венгрией, а Краснодара над ПАОКом. Получается, все пять побед в этом году одержала сборная и один клуб!